Entlassung von James Comey Trump will neuen FBI-Chef rasch nominieren

Donald Trump sucht nach der spektakulären Entlassung von FBI-Direktor James Comey einen neuen Chef für die Bundespolizei. Er wolle noch vor Ablauf der nächsten Woche einen Nachfolger benennen, sagte der US-Präsident. Justizminister Jeff Sessions und sein Stellvertreter Rod J. Rosenstein wollen dazu vier mögliche Kandidaten treffen, wie unter anderem die "Washington Post" berichtete.

Genannt werden John Cornyn, der zweitranghöchste Republikaner im Senat, der FBI-Interimsdirektor Andrew McCabe, die Rechtsanwältin Alice Fisher, frühere Leiterin der Abteilung Kriminalität im Justizministerium, sowie Michael Garcia, Richter am Berufungsgericht des Staates New York. Ferner sollen auch noch weitere Kandidaten im Gespräch sein.

Trump hatte Comey vergangene Woche überraschend entlassen. Zu den Gründen machte das Weiße Haus wechselnde und zum Teil widersprüchliche Angaben. Das FBI untersucht Vorwürfe einer russischen Einflussnahme auf die US-Wahl - sowie Kontakte zwischen Mitgliedern von Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands.

Das Weiße Haus bemüht sich bei der Suche nach einem Comey-Nachfolger daher offenbar um jemanden, dem keine engen Verbindungen zu Trump nachgesagt werden können. So soll laut "New York Times" der Eindruck vermieden werden, dass er einen Schützling an der Spitze der offiziell unabhängigen Polizeibehörde platzieren wolle - auch wenn sie Trumps Wahlkampfaktivitäten untersucht.

Comey wiederum hatte den US-Senat zu dem Thema eigentlich informieren sollen. Der Geheimdienst-Ausschuss hatte den Ex-FBI-Direktor als Zeugen in eine nicht öffentliche Sitzung eingeladen. Doch der sagte ab. Trump hatte Comey zuvor gewarnt, keine internen Informationen an Journalisten zu geben.

Für die Besetzung des FBI-Direktor-Postens liegt das letzte Wort beim Präsidenten. Danach muss der Senat die Nominierung billigen. Die Amtszeit des FBI-Chefs beträgt offiziell zehn Jahre. Direkter Vorgesetzter ist der Justizminister.