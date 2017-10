US-Gesundheitssystem Trump will Obamacare per Dekret unterwandern

Mehrfach ist US-Präsident Donald Trump damit gescheitert, das Gesundheitssystem des Landes umzubauen. Nach einigen erfolglosen Anläufen im Senat will er die Reform nun per Dekret vorantreiben. Trump unterzeichnete am Donnerstag eine Anordnung, die grundlegende Änderungen vorsieht.

So sollen US-Amerikaner sich auch über Staatsgrenzen hinweg versichern können. Dieses Ziel verfolgen Trump und die Republikaner seit Langem. Die Krankenversicherer sollen mehr Freiheit bei der Ausgestaltung ihrer Policen bekommen.

Die oppositionellen Demokraten bezeichnen dies als "Sabotage". Sie fürchten, dass die Versicherungen künftig Policen mit geschrumpftem Leistungsumfang in ihr Portfolio aufnehmen, die vor allem für junge und gesunde Verbraucher attraktiv sind. Dies könnte dann auf der anderen Seite zur Folge haben, dass der Versicherungsschutz für chronisch kranke und ältere Menschen teurer wird.

Trump will Wahlversprechen halten

Bevor die Änderungen in Kraft treten, müssen sie allerdings von mehreren Ministerien umgesetzt werden. Das kann Monate dauern.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Regierung den Versicherungsschutz innerhalb von "Obamacare" in einem wichtigen Punkt eingeschränkt, nämlich der Übernahme von Kosten für die Antibabypille und andere Verhütungsmittel. Das Gesundheitsministerium strich eine Regelung, die Arbeitgeber dazu verpflichtet, Krankenversicherungen mit Abdeckung der Kosten für die Empfängnisverhütung anzubieten.

Trump war zuvor im Kongress mehrfach daran gescheitert, "Obamacare" abzuschaffen. Es war eines seiner wichtigsten Wahlversprechen. Seine entsprechende "executive order" kann deswegen auch als eine weitere Botschaft an seine Anhänger gewertet werden, dass er Wort hält - auch wenn die Zukunft des Gesundheitssystems völlig offen ist.