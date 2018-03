Larry Kudlow Trump will offenbar TV-Moderator als Top-Wirtschaftsberater vorschlagen

Nach dem Rückzug seines Top-Wirtschaftsberaters Gary Cohn hat US-Präsident Donald Trump Medienberichten zufolge einen neuen Favoriten für den Posten. Wie der TV-Sender CNBC und die Nachrichtenagentur Reuters berichten, soll sich Trump für den TV-Moderator und Ökonom Lawrence "Larry" Kudlow ausgesprochen haben. Einige seiner Berater sollen die Wahl unterstützen. Formell angeboten habe das Weiße Haus Kudlow den Job aber noch nicht.

Kudlow, 70, moderiert bei CNBC "The Larry Kudlow Show". Er arbeitet außerdem als Radiomoderator und Kolumnist. In den Achtzigerjahren sammelte er bereits Erfahrung in Washington: Damals beriet er die Regierung von Ronald Reagan. Kudlow war zudem Chef-Ökonom bei der Investmentbank Bear Stearns. Mehrfach hat er einschneidende Steuersenkungen als treibende Kräfte eines Wirtschaftswachstums bezeichnet.

Einen Abschluss in Ökonomie soll Kudlow allerdings nicht haben. Dafür hatte er Trump bereits im Wahlkampf 2016 unterstützt und gilt heute als einer seiner loyalen und informellen Berater.

DPA Gary Cohn

Trumps derzeitiger Top-Wirtschaftsberater Cohn verlässt das Weiße Haus in diesen Tagen angeblich im Streit über die US-Strafzölle auf ausländischen Stahl und Aluminium. Cohn war maßgeblich an der jüngst verabschiedeten Steuerreform beteiligt, soll mit Trump aber in fast allen anderen Feldern überkreuz gelegen haben.

Eine Auswahl der Rücktritte und Entlassungen unter Trump im Überblick: