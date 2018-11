"Sehr gewalttätig, sehr schrecklich" Trump will sich Tonband vom Khashoggi-Mord nicht anhören

In einem am Wochenende veröffentlichten Interview hat US-Präsident Donald Trump erneut erklärt, im Fall des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi müsse für den saudischen Kronprinzen die Unschuldsvermutung gelten.

Sein eigener Geheimdienst kommt laut Medienberichten zu einer anderen Einschätzung. Demnach geht die CIA davon aus, dass Kronprinz Mohammed bin Salman den Mord wohl persönlich in Auftrag gegeben habe.

Trump sagte in einem am Freitag aufgezeichneten und am Sonntag ausgestrahlten Interview mit Fox News, dass er von seinen Diensten ausführlich über eine Tonaufnahme zu der Tötung informiert worden sei. Er wisse genau, was passiert sei.

Damit bestätigte er, dass es eine Tonbandaufnahme zur Tötung Khashoggis gebe. Den Inhalt der Aufnahme beschrieb Trump als schrecklich. "Es war sehr gewalttätig, sehr bösartig und schrecklich."

Er selbst wolle sich den Mitschnitt aber nicht anhören, weil es eine "Aufzeichnung des Leidens" sei.

Am Freitag hatten die "Washington Post" und die "New York Times" berichtet, die Spur im Fall Khashoggi führe nach Erkenntnissen der CIA direkt in den Saudi-arabischen Königspalast. Die USA kündigten an, einen umfassenden Bericht zum Fall Khashoggi zu veröffentlichen.

Trump hingegen betonte, der saudische Kronprinz habe ihm gesagt, dass er nichts mit der Tat zu tun habe. Es gebe zudem "viele Menschen", die sagten, Mohammed bin Salman habe kein Wissen davon gehabt.

Vizepräsident Mike Pence kündigte unterdessen an, die USA würden die Verantwortlichen für Khashoggis Tod zur Rechenschaft ziehen. Die Tötung des Journalisten sei eine "Gräueltat" und ein "Angriff auf eine freie und unabhängige Presse".