Wahleinmischung und Krim-Annexion Trump will neue Russland-Sanktionen wohl zulassen

Tagelang stemmte er sich dagegen, nun wird US-Präsident Donald Trump wohl doch den Weg frei machen für neue Russland-Sanktionen. Seine Sprecherin Sarah Huckabee Sanders sagte dem US-Sender ABC, die Regierung stehe hinter einem harten Kurs gegen Russland und werde helfen, die Sanktionen durchzusetzen.

Damit soll Moskau sowohl für seine Einmischung in die US-Wahl 2016 als auch für seine Krim-Annexion und Aggressionen in der Ostukraine bestraft werden. Noch in dieser Woche soll der neue Sanktionskatalog im Kongress verabschiedet werden. Zunächst war befürchtet worden, dass Trump dagegen ein Veto einlegen würde. Das könnte allerdings ohnehin überstimmt werden, wenn in beiden Häusern des Kongresses eine Zwei-Drittel-Mehrheit zustande kommt.

Etwas Ungewissheit bleibt aber: Der neue Kommunikationsdirektor im Weißen Haus, Anthony Scaramucci, sagte dem Sender CNN, Trump habe sich noch nicht entschieden. Kommentatoren und Experten sind sich aber einig, dass dem Präsidenten praktisch nichts anderes übrig bleibe, als das Gesetz hinzunehmen. Andernfalls würde der Verdacht noch verstärkt, dass er versuche, es dem russischen Präsidenten Wladimir Putin recht zu machen.

Sanders sagte, Änderungen an dem zwischen Senat und Abgeordnetenhaus ausgehandelten Entwurf in den vergangenen Tagen hätten ausgereicht, die Bedenken des Präsidenten auszuräumen. Um welche Änderungen es sich handelt, erläuterte sie nicht.

Trump wünscht sich mehr Unterstützung

In der Russland-Affäre soll in dieser Woche Trumps Schwiegersohn Jared Kushner hinter verschlossenen Türen von den Geheimdienstausschüssen von Senat und Abgeordnetenhaus befragt werden. Mehrere Kongressgremien und die Bundespolizei FBI untersuchen, ob es im Wahlkampf Absprachen zwischen Mitgliedern des Trump-Lagers und Moskau zur Wahlbeeinflussung gegeben hat.

Ursprünglich sollten am Mittwoch auch Trumps ältester Sohn Donald Jr. und der frühere Wahlkampfmanager Paul Manafort vor dem Rechtsausschuss des Senats aussagen, aber beide handelten einen Deal aus: Sie werden dem Gremium nun schriftliche Unterlagen zuleiten. Dabei geht es um ein Treffen mit einer russischen Anwältin im Juni vergangenen Jahres, von dem sich der Trump-Sohn belastende Informationen über die Wahlrivalin seines Vaters, Hillary Clinton, versprochen hatte.

Trump wünscht sich wohl mehr Rückendeckung von seinen Parteifreunden. Am Sonntag twitterte er, die Republikaner täten "sehr wenig, um ihren Präsidenten zu schützen". Sogar diejenigen, die er gefördert habe, versagten ihm jetzt die Unterstützung, schrieb Trump. Dabei ging es vor allem um die Abschaffung und den Ersatz von Obamacare.