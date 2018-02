Widerstand von Anwohnern Zehntausende Schotten protestieren gegen weiteren Trump-Golfplatz

Mehr als 32.000 Menschen haben eine Petition an den Rat der Region Aberdeenshire in Schottland unterzeichnet. Sie wehren sich gegen das Vorhaben der Trump Organization, dort einen weiteren Golfplatz zu bauen. In einer parallel dazu in Auftrag gegebenen Umfrage lehnten mehr als zwei Drittel der Schotten das Projekt ab.

Das von den Söhnen von US-Präsident Donald Trump, Donald junior und Eric, geführte Unternehmen plant eine 18-Loch-Golfanlage in der Nähe von Aberdeen. Dort, in Balmedie, hatte der Immobilienmagnat, dessen Mutter in Schottland geboren wurde, bereits 2012 ein luxuriöses Golfresort eröffnet - gegen den massiven Widerstand von Umweltschützern, Anwohnern und Lokalpolitikern.

Hinter der Petition steht die Bewegung 38 Degrees, die Internetpetitionen organisiert. Die Anlage in Balmedie habe nicht die von Trump versprochenen Investitionen und Arbeitsplätze zur Folge gehabt, sagte deren Chef in Schottland, Stewart Kirkpatrick. Die Schotten seien deshalb überzeugt, dass auch das neue Projekt "keine wirtschaftlichen Vorteile" bringen werde.

Ein 1,80 Meter hoher Wall als Sichtschutz

Auch Anwohner der Golfanlage von Balmedie werfen Trump vor, sich nicht an sein Versprechen gehalten zu haben, neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. Zudem habe er sich rücksichtslos über alle Bedenken hinsichtlich seiner Baupläne hinweggesetzt. Den 1,80 Meter hohen Wall, der nun als Sichtschutz durch ihre Gemeinde läuft, vergleichen sie mit Trumps geplanter Mauer entlang der Grenze zu Mexiko.

Die Vizepräsidentin von Trump International Golf Links Scotland, Sarah Malone, wies die Vorwürfe der Gegner zurück. Die Tourismusbranche habe vom Golfresort in Balmedie profitiert, sagte sie. Aberdeenshire sei nun weltweit bekannt. Wer solche "ignoranten und falschen Erklärungen" abgebe, solle sich schämen. In einer Zeit, in der Schottland auf eine Diversifizierung seiner Wirtschaft setze, seien Trumps Investitionen und Pläne so wichtig wie noch nie, sagte Malone.

Der US-Präsident besitzt noch eine weitere Golfanlage in Turnberry, etwa 80 Kilometer südlich von Glasgow. Die Plätze sind jedoch verlustreich.

Allen Unterschriften der Golfplatzgegner zum Trotz: Die Petition komme zu spät, sagte das für Planung und Baustandards zuständige Ratsmitglied Robert Gray. Die Frist für Einsprüche sei abgelaufen. Allerdings könnte sein Dienst "neue" Argumente der Petition im Planungsverfahren berücksichtigen.