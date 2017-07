Trump in Frankreich Charme-Alarm in Paris

Das Restaurant "Jules Vernes" gehört zu den Spitzenadressen der Pariser Luxus-Gastronomie, ist aber vor allem wegen seiner Lage beeindruckend. Hier, in der zweiten Etage des Eiffelturms, mit einem atemberaubenden Blick über die französische Hauptstadt, treffen sich am Donnerstagabend Donald Trump und Emmanuel Macron zu einem "privaten Dinner" - nur in Begleitung ihrer Ehefrauen.

Hauptzweck der galanten Einladung: Nach dem ersten Handshake im Mai will Gastgeber Macron den Amerikaner anlässlich seines ersten Besuchs in Paris von der "Attraktivität Frankreichs" überzeugen. Selbst das Damenprogramm von Brigitte Macron und Melanie Trump - Besuch der Kathedrale Notre Dame und eine gemeinsame Bootsfahrt - dient, laut Élysée, demselben Ziel: Die "Stadt der Lichter" soll sich von ihrer besten Seite zeigen.

Keine leichte Aufgabe: Über kaum einen anderen Ort hat Trump so hergezogen wie über Paris. Noch vor einem Jahr beschrieb er Frankreichs Hauptstadt als vom Terror verwüstete "Metropole der Angst", eine Stadt "so außer Kontrolle, so gefährlich." Und nach dem Rückzug der USA aus dem Klimaabkommen beschrieb er sich mokant als Vertreter von "Pittsburgh, nicht Paris".

Einladung eine "kalkulierte Geste"

Macron, der sich nach dem gezielten Affront mit dem Hinweis revanchierte "Macht das Weltklima wieder groß", hat den sperrigen Amtskollegen dennoch als Ehrengast zum Nationalfeiertag am 14. Juli nach Paris geladen - ein Besuch unter höchster Sicherheitsstufe, angesichts des fortdauernden Ausnahmezustands und nur ein Jahr nach der Terrorattacke von Nizza, bei der mehr als 80 Menschen getötet wurden.

Trumps Visite verärgert vor allem die linke Opposition und verbittert Umweltschützer. Für Jean-Luc Mélenchon, Führer der Bewegung "La France Insoumise" (Die Aufsässigen Frankeichs), ist der US-Gast daher "nicht willkommen". Selbst Umweltminister Nicolas Hulot zögert noch, ob er dem US-Präsidenten die Hand schütteln will.

Frankreichs Präsident setzt mit der Einladung zum Nationalfeiertag, einer "kalkulierten Geste", so "Le Monde", auf die Überzeugungskraft seiner Charmeoffensive - zumal sich ein historischer Anlass bietet: Die Festivitäten stehen in diesem Jahr ganz im Gedenken an den Einsatz der alliierten US-Truppen während des Ersten Weltkrieges vor hundert Jahren.

Novizen auf internationalem Parkett

Der Jubiläumstermin nützt beiden Novizen auf internationalem Parkett. Macron, der Ende Mai Präsident Wladimir Putin in Versailles empfing, profiliert sich nun auch auf Augenhöhe mit dem US-Präsidenten und Vorkämpfer europäischer Interessen. Trump, daheim zunehmend unter Druck durch die Russland-Verbindungen während seines Wahlkampfs, kann in der monarchischen Kulisse als geachteter Staatenlenker glänzen.

Das Weiße Haus sieht daher den Besuch als Beweis dauerhafter Solidarität: "Es geht darum, die soliden, freundschaftlichen Bindungen zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten zu bekräftigen." Der Élysée spricht von einem engen Verhältnis zu einem "befreundeten und alliierten Staat" - und mobilisiert dazu die ganze Pracht der V. Republik.

Nur eine Stunde für politische Diskussionen

Dazu gehört der Empfang am Invalidendom mit militärischem Pomp, die persönliche Führung von Emmanuel Macron durch das Militärmuseum sowie ein Besuch an Napoleons Ehrengrab. Den glanzvollen Höhepunkt des Trump-Besuches bildet jedoch die Teilnahme am traditionellen Defilee auf den Champs-Élysées, zumal auch US-Truppen und Kampfflugzeuge der amerikanischen Luftwaffe an der Militärparade teilnehmen.

Für politische Diskussionen ist während des zweitägigen Besuchs nur eine gute Stunde angesetzt: Im Minutentakt müssen die beiden Präsidenten die gesamte diplomatische Krisenagenda abarbeiten - Syrien, Nahost, Anti-Terror-Kampf, nebst einem Resümee zum G20-Gipfel in Hamburg. Vielleicht bleibt gar noch Zeit für das kontroverse Klimasujet, aber bestenfalls "am Rande", so die Verlautbarung aus dem Weißen Haus.

Umso wichtiger, neben den symbolischen Pflichtterminen, ist daher das intime Tête-à-Tête von Macron und Trump im Eiffelturm: Der locker-joviale Austausch zum Gourmet-Menu von Star-Küchenchef Alain Ducasse soll endlich eine persönliche Chemie schaffen, die Kontroversen und Widersprüchen den bitter-scharfen Beigeschmack nimmt.

"Nicht nachlassen beim Kampf gegen Trump!"

Die angestrebte Herzlichkeit an der Staatsspitze wird von Macrons Landsleuten freilich nicht geteilt. Laut einer jüngsten Umfrage des "Pew Reseach Center" haben nur 14 Prozent der Franzosen Vertrauen in Trumps Management der globalen Probleme - bei Barack Obama waren es 84 Prozent.

Zum Besuch des US-Präsidenten wollen Aktivisten von "Paris gegen Trump" daher auf dem Platz der Republik demonstrieren: "Wir sind gegen seine Haltung zur Klimakrise, seine Politik gegen Migranten, seine sexistischen Reden, seine Islamophobie und seine rassistischen Bemerkungen", so ein Facebook-Statement.

Und wenn Trump zusammen mit Macron am Nationalfeiertag die französisch-amerikanische Parade auf den Champs-Élysées abnimmt, wird sich auch von der Place de Clichy ein Marsch "mit einem amerikanischen Kontingent" in Bewegung setzen. Motto: "Nicht nachlassen beim Kampf gegen Trump!"