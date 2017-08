Trump zu Charlottesville "Rassismus ist böse"

Nach den rassistischen Ausschreitungen in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia kommen nun auch vom US-Präsidenten Donald Trump deutliche Worte. Hass und Bigotterie hätten keinen Platz in Amerika, sagte er am Montag. Die Anhänger des Ku-Klux-Klans und Neonazis seien "Kriminelle", Rassismus sei "böse", so Trump. Diejenigen, die sich bei den gewalttätigen Vorfällen schuldig gemacht hätten, würden strafrechtlich verfolgt.

Am Samstag war es bei der Kundgebung in der Universitätsstadt in Virginia zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Nach der Attacke eines mutmaßlichen Rechtsextremisten mit einem Auto starb eine 32-jährige Frau, 19 Menschen erlitten teils schwere Verletzungen.

Trump hatte sich in einem Statement am Samstag noch halbherzig zu den Vorfällen geäußert - und sich damit scharfe Kritik eingehandelt. Zwar sagte er, dass er den "unerhörten Ausbruch von Hass, Fanatismus und Gewalt" verurteile, dabei erwähnte er die Kundgebung der Rechtsextremen aber nicht direkt. Stattdessen sprach er pauschal von "Gewalt von vielen Seiten".

"Es kommt nicht auf die Hautfarbe an", sagte Trump. Die Attacke eines jungen Mannes mit einem Auto, bei der am Samstag eine Frau ums Leben gekommen war, nannte Trump "rassistisch". Amerika müsse auf solchen Hass mit Liebe antworten, Stärke zeigen und aufs Neue zusammenkommen.

Kritiker haben Trump wiederholt Lavieren vorgeworfen, wenn es darum geht, die Ultrarechte zu verurteilen - die ihn gewählt hat, aus seinem Sieg eine neue Legitimation ableitet und das auch am Samstag in Charlottesville demonstrierte. Diese Kritik ist durch die jüngsten Geschehnisse nur stärker geworden.

Das Weiße Haus bemühte sich, den politischen Flurschaden einzudämmen, der durch Trumps mangelnde Eindeutigkeit entstanden war. Vizepräsident Mike Pence sagte bei seinem Besuch in Kolumbien: "Wir haben keinerlei Toleranz für Hass und Gewalt von weißen Suprematisten, Neo-Nazis oder dem Ku-Klux-Klan. Diese gefährlichen Splittergruppen haben im öffentlichen Leben Amerikas nichts zu suchen. Wir verurteilen sie auf das Schärfste."

Amateurvideo zeigt, wie Auto in Anti-Rassisten-Demo fährt