Donald Trump trifft Theresa May "Der Brexit wird wunderbar für Ihr Land"

US-Präsident Donald Trump hat sich im Vieraugengespräch "zu 100 Prozent" zum nordatlantischen Verteidigungsbündnis Nato bekannt. Das sagte die britische Premierministerin Theresa May am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus. Trump widersprach nicht. In der Vergangenheit hatte der US-Präsident die Nato als "obsolet" bezeichnet, was die Partner beunruhigt hatte.

Nach einem einstündigen Gespräch im Oval Office betonten beide die "special relationship" zwischen den USA und Großbritannien. Der US-Präsident beglückwünschte May zum Brexit, dem geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union. "Der Brexit wird wunderbar für Ihr Land", sagte Trump.

Der Republikaner wiederholte seine Ansicht, dass Folter wirksam sei, versicherte aber zugleich, dass er in der Frage auf seinen Verteidigungsminister James Mattis hören werde. Dieser hatte die Anwendung von Folter ausgeschlossen.

Trump hatte May als erste ausländische Regierungschefin seit seinem Amtsantritt vor einer Woche empfangen. May trug sich als Erste in das Gästebuch der neuen US-Administration ein.

The United Kingdom's Prime Minister @theresa_may becomes the first head of government to sign the White House book under @POTUS Trump pic.twitter.com/Q0PjQeTwJL — Sean Spicer (@PressSec) 27. Januar 2017

Gute Beziehungen zu den USA sind für Großbritannien in den kommenden Jahren besonders wichtig, sollte das Land tatsächlich wie geplant aus der EU ausscheiden. Die britische Regierung will möglichst schnell ein bilaterales Freihandelsabkommen mit den USA unterzeichnen. May startete ihre diplomatische Offensive mit einer Einladung nach London: Im Namen von Queen Elizabeth II. lud sie Trump zu einem Staatsbesuch in Großbritannien ein.

Allerdings darf Großbritannien offizielle Verhandlungen mit einem Partner erst nach dem Austritt aus der EU aufnehmen. Die Regierung will den Antrag für das Verlassen der Union im März stellen. Gerechnet wird mit dem Brexit dann im März 2019.