Trump zurück in den USA Zu Hause wartet nichts als Ärger

So aufgekratzt haben die Amerikaner ihren Präsidenten lange nicht erlebt. Seine Asienreise sei "exzellent" gewesen, ein "riesiger Erfolg", prahlte Trump am Ende des Trips. Die Industrie habe gigantische Aufträge eingefahren. Amerika sei in der Region respektiert wie nie.

Zwölf Tage war Donald Trump in Asien unterwegs, seine gute Laune ist kein Zufall. Chinesen, Japaner und Vietnamesen haben es geschickt verstanden, Trumps Sucht nach Bewunderung mit einer Überdosis an pompösen Empfängen und schmeichelnden Worten zu bedienen. In der Ferne erhielt er endlich genau jene Anerkennung, die er in der Heimat so oft schmerzlich vermisst.

Just returned from Asia after 12 very successful days. Great to be home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. November 2017

Umso unangenehmer dürfte sich für Trump die harte Landung in der tristen politischen Realität der amerikanischen Hauptstadt anfühlen. Seine Zustimmungswerte sind erneut gesunken, fast täglich kommt neuer Ärger hinzu. Drei große innenpolitische Probleme warten auf den Präsidenten. Sie alle haben das Potenzial, seine Präsidentschaft in neue Turbulenzen zu stürzen:

Problem 1: Bei den Verhandlungen über Trumps große Steuerreform im Kongress zeichnen sich neue Komplikationen ab. Im Senat wollen führende Republikaner die Reform verändern. Nun soll die Abstimmung über die Steuerreform plötzlich mit dem erneuten Versuch verbunden werden, zugleich Teile von Barack Obamas Gesundheitsreform "Obamacare" abzuschaffen. Das Vorgehen ist mit Trump abgestimmt und wird von ihm ausdrücklich begrüßt. Gleichwohl ist es nicht ohne Risiko.

Durch die Teil-Abschaffung von Obamacare würden Millionen von Amerikanern ihre Krankenversicherung verlieren. So mancher Senator aus Trumps eigener Partei war deshalb bereits in der Vergangenheit gegen die Abschaffung. Diese Senatoren müssen jetzt überzeugt werden. Gelingt Trump das waghalsige Manöver, wäre es ein großer Erfolg für ihn. Geht es schief, würde das Jahr mit einem politischen Fiasko enden.

Problem 2: Die Affäre um den stramm konservativen Senatskandidaten Roy Moore muss gelöst werden. Der Republikaner wird inzwischen von fünf Frauen glaubwürdig beschuldigt, sie als Minderjährige massiv sexuell belästigt zu haben. Führende Republikaner im Kongress wie Mitch McConell oder Paul Ryan fordern ihn deshalb zum Rückzug seiner Kandidatur auf.

Doch Moore denkt gar nicht daran. Er will weiterhin am 12. Dezember bei der Nachwahl für den Senatsposten in Alabama antreten und beschimpft seine Parteifreunde aus Washington. Den Republikanern droht so erstmals seit Jahren eine Niederlage gegen die Demokraten, sie könnten den Senatssitz verlieren. Ihre hauchdünne Mehrheit im Senat könnte so kurz vor der Abstimmung über die Steuerreform weiter schmelzen.

Für Trump ist der Fall besonders heikel: Mehrere Frauen werfen auch ihm sexuelle Übergriffe vor. Er kann deshalb kaum als Schiedsrichter in der Sache auftreten. Außerdem ist Moore wegen seiner rechtspopulistischen Ansichten weiterhin sehr beliebt bei den typischen Trump-Wählern an der Basis. Geht Trump weiter auf Distanz zu Moore, könnten sie ihm das übelnehmen. Für eine Lösung soll nun der Landesverband der Partei sorgen: Die Parteioberen in Alabama wollen angeblich noch in dieser Woche über Moores Schicksal entscheiden.

Problem 3: Die leidige Russlandaffäre. Fast täglich nähren neue Enthüllungen den Verdacht, Trumps Wahlkampfteam könnte mit Russland Absprachen über eine Schmutzkampagne gegen Hillary Clinton getroffen haben. Sonderermittler Robert Mueller dreht in der Sache jeden Stein um. Auf Anraten einiger Freunde des rechten Senders Fox News drängt Trump seinen Justizminister Jeff Sessions, einen weiteren Sonderermittler einzusetzen, um einen angeblichen Hillary-Clinton-Skandal untersuchen zu lassen. Es geht um den Verkauf einer US-Uraniumfirma an Russland vor einigen Jahren, bei dem es nach Ansicht von Trump-freundlichen Journalisten nicht mit rechten Dingen zugegangen sein soll. Von dem Ablenkungsmanöver erhofft sich Trump offenkundig Entlastung in der eigentlichen Russlandaffäre.

Sein Problem ist: Der Justizminister sollte in solchen Fällen möglichst unabhängig von jeder Einmischung des Präsidenten agieren. Wenn Trump ihn nun dazu drängt, politische Gegner untersuchen zu lassen, wäre dies ein klarer Verstoß gegen alle politischen und juristischen Traditionen und Normen. Das Land stünde wohl vor einer schweren Verfassungskrise. Es ist deshalb nicht ganz klar, ob der Justizminister dem Druck des Präsidenten nachgeben wird.

Bei einer Anhörung im Kongress zeigte sich Sessions zurückhaltend, wich Fragen nach der Einsetzung eines Sonderermittlers gegen Clinton aus. Und dann fügte er treuherzig hinzu: "Das Justizministerium darf niemals für politische Vergeltung genutzt werden."