Ende des Atomdeals Trump schadet den Iranern - und hilft dem Regime

Donald Trumps Rückzug aus dem Atomdeal (JCPOA) spaltet Iran. Das zeigt der Blick in die Teheraner Presse. Zeitungen, die politisch dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani nahestehen, spielen die Tragweite der US-Entscheidung herunter. Die Tageszeitung "Hamshahri" schreibt am Mittwoch auf ihrer Titelseite: "Das Abkommen bleibt, die USA sind gegangen." Das Blatt hebt hervor, dass sich Europa Trumps Schritt nicht angeschlossen hat.

Auch die Zeitung "Arman-e Emrooz" betont, dass die EU am Atomdeal festhalten will. "Aftab-e Yazd" schreibt: "Iran bleibt im Atomabkommen, wenn seine Bedingungen erfüllt werden." Und auch "Ebtekar" verbreitet die These, dass die Vereinbarung auch ohne die USA weiterhin gelte. "JCPOA minus Amerika", titelt die Zeitung.

Ganz anders ist das Echo in den Medien, die Irans Oberstem Führer Ali Khamenei nahestehen. Die Zeitung "Vatan-e Emrooz" bezeichnet Trumps Entscheidung als "Schicksal eines Deals, der am Ende nichts brachte". Und "Keyhan", das als inoffizielles Sprachrohr Khameneis gilt, titelt: "Trump hat das Abkommen zerrissen. Nun ist es Zeit, es in Brand zu setzen."

Klar ist: Trumps Entscheidung setzt Rohani innenpolitisch erheblich unter Druck. Er hatte die Präsidentenwahl 2013 mit dem Versprechen gewonnen, Irans Beziehungen zum Westen zu verbessern und den Atomstreit zu lösen. Mit der Einigung auf den JCPOA hatte Rohani dieses Versprechen eingelöst. Die damit verbundenen Hoffnungen vieler Iraner haben sich jedoch nie erfüllt.

Gegner einer Annäherung an den Westen werden bestätigt

Der ersehnte Wirtschaftsaufschwung in Iran ist ausgeblieben. Zwar sind im Januar 2016 die meisten Sanktionen gegen Teheran aufgehoben worden, gleichwohl sind die Investitionen aus dem Ausland seither deutlich geringer ausgefallen als erwartet. Als sich abzeichnete, dass Trump US-Präsident werden könnte, stand der Fortbestand des JCPOA ernsthaft infrage. Der Republikaner bezeichnete das Nuklearabkommen als "schlechtesten Deal aller Zeiten".

Deshalb sank die Bereitschaft westlicher Unternehmen, in Iran zu investieren. Das größte Problem: Banken weigerten sich aus Sorge vor Vergeltung der USA, Geschäfte mit Iran abzuwickeln und scheuten sich, Kredite für Investitionen in Iran zu gewähren.

In Teheran bleibt nun die Erkenntnis: Obwohl Iran seinen Teil des Abkommens erfüllte, blieb dem Land die erhoffte Dividende verwehrt. Nun bricht der US-Präsident auch noch den Deal, obwohl die Internationale Atomenergieorganisation (IAEA) den Iranern stets bescheinigt hatte, sämtliche Verpflichtungen gemäß dem JCPOA in vollem Umfang zu erfüllen. Trump spielt damit den konservativen Kräften in Iran in die Hände, die das Abkommen von Anfang an abgelehnt hatten. All jene, die stets behauptet hatten, den Vereinigten Staaten sei nicht zu trauen, sehen sich nun bestätigt.

Mehr noch: In seiner Ansprache machte Trump deutlich, dass die USA einen Sturz des iranischen Regimes anstreben. Ziel ist es, Iran mit Hilfe der Sanktionen wirtschaftlich so zu schwächen, dass die Islamische Republik kollabiert. Aber das dürfte kaum gelingen.

Das Regime hat in den Achtzigerjahren einen extrem verlustreichen, zehnjährigen Krieg mit dem Irak überlebt. Es hat auch die Verdopplung seiner Bevölkerung seit 1980 wirtschaftlich weitaus besser abgefangen als die meisten arabischen Staaten. Zudem kann Teheran darauf setzen, dass regionale Großmächte wie Russland und China kein Interesse an Instabilität oder gar einem Regime-Wechsel in Iran haben.

Die Revolutionswächter haben wenig zu fürchten

Der Kursverfall des iranischen Rial gegenüber dem US-Dollar dürfte allerdings durch die Sanktionen weiter an Fahrt gewinnen. Das verteuert Importe und treibt die Inflation an. Leidtragende dieser Entwicklung sind die iranische Unter- und Mittelschicht. Das Regime, das sich von Trump in seinem Überleben bedroht sieht, wird in jedem Fall dafür sorgen, dass die Revolutionswächter als militärisches Rückgrat wirtschaftlich am wenigsten leiden müssen.

Auch Trumps Hoffnung, mit dem Ausstieg aus dem Atomdeal den gestiegenen Einfluss Irans in der Region zurückzudrängen, dürfte sich kaum erfüllen. Denn Teherans wachsende Macht in der Region ist weder Gegenstand des JCPOA - noch ist sie eine Folge des Abkommens. Vielmehr hat Iran Fehler der USA und ihrer Verbündeten in der arabischen Welt in den vergangenen Jahren rücksichtslos ausgenutzt.

Irans wachsende Macht im Nahen Osten Libanon: Im Oktober 1989 unterschrieben die libanesischen Bürgerkriegsparteien das Abkommen von Taif, mit dem das Blutvergießen nach 15 Jahren weitgehend beendet wurden. Die Vereinbarung wurde von Saudi-Arabien vermittelt und von den USA gebilligt. Das Abkommen gab der von Iran finanzierten und ausgerüsteten Hisbollah als einziger Bürgerkriegsmiliz das Recht, ihre Waffen zu behalten. Die Folge: Längst ist die Hisbollah die stärkste politische und militärische Macht im Libanon. Iran nimmt über die Partei direkten Einfluss auf die libanesische Politik und hat mit der Miliz eine Front entlang der libanesisch-israelischen Grenze erreichtet. Syrien: Als 1980 irakische Truppen in Iran einmarschierten, war Syrien einer der wenigen arabischen Staaten, der sich auf Teherans Seite schlug. Seither sind beide Regime eng verbündet. Für Teheran zahlt sich das aus: Infolge des syrischen Bürgerkriegs ist das Land vollends zum Spielfeld iranischer Milizen geworden. Sie sichern dem Assad-Regime das Überleben - im Gegenzug nutzt Iran syrisches Gebiet, um eine neue Front gegen Israel zu errichten. Irak: 2003 stürzten amerikanische und britische Truppen das Regime von Saddam Hussein im Irak. Kein anderes Land profitierte davon so sehr wie Iran. Die USA fegte Teherans größten Rivalen hinweg, gegen den Iran in den Achtzigern fast zehn Jahre Krieg geführt hatte. Seit Saddams Sturz regieren iranische Verbündete in Bagdad, im Zuge des Anti-IS-Kampfs hat Teheran seinen Einfluss im Irak mithilfe schiitischer Milizen weiter ausgebaut. Auch nach den Wahlen am Samstag wird im Irak eine Regierung mit besten Kontakten nach Teheran in Bagdad regieren. Jemen: Auch im Jemen nutzt Iran innenpolitische Konflikte geschickt aus. Jahrelang zeigte die von Saudi-Arabien unterstützte Regierung in Sanaa keinerlei Willen, den Konflikt mit den Huthi-Rebellen politisch zu lösen. Schließlich sah Iran in den Huthis ein Vehikel, um ein weiteres Nachbarland Saudi-Arabiens zu destabilisieren. Sie rüsteten die Rebellen auf, die den Zaiditen angehören - einer Strömung des schiitischen Islam. 2014 eroberten die Huthis Sanaa und vertrieben die Regierung aus der Hauptstadt, seit 2015 versucht Saudi-Arabien die Aufständischen zurückzudrängen. Mit mäßigem Erfolg. Inzwischen feuern die Huthis regelmäßig Raketen auf Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad ab. USA und Saudis machen Iran dafür verantwortlich.

An diesen Machtverhältnissen in der Region wird sich auch durch Trumps Entscheidung nichts ändern. Iran hat seinen Einfluss vor dem Abschluss des Atomdeals ausgebaut. Iran hat seinen Einfluss ebenso nach dem Abschluss des Deals ausgebaut. Durch ein Ende des Abkommens wird Iran mittelfristig nicht an Einfluss verlieren.

Zusammengefasst: Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen steht Irans Premier Hassan Rohani innenpolitisch unter Druck. Seine Gegner fordern eine Abkehr von den Vereinbarungen. Zudem sind viele Iraner enttäuscht: Obwohl sich das Land an die Bestimmungen des Deals gehalten hat, blieben die erhofften wirtschaftlichen Vorteile aus. US-Präsident Donald Trump spielt deshalb mit seiner Entscheidung konservativen Kräften im Iran in die Hände. Seine Hoffnung auf einen Wechsel des Regimes dürfte sich jedoch nicht erfüllen. Die iranische Führungselite hat in der Vergangenheit schon heftigere Krisen überstanden. Und sie hat im Zweifel Großmächte wie Russland oder China auf ihrer Seite.