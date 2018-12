Truppenbesuche des US-Präsidenten Trumps kontroverser Trip

Die Kurzvisite kam überraschend. US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben Soldaten auf einer Militärbasis westlich der irakischen Hauptstadt Bagdad besucht. Für den Präsidenten war es der erste Besuch bei Truppen in einem Krisengebiet in seiner Amtszeit.

Truppenbesuche von Präsidenten in Kampfgebieten, auch und gerade an Feiertagen, sind eigentlich üblich und in der Öffentlichkeit in den USA gerne gesehen - als moralische Unterstützung für die Soldaten im Einsatz. Anders als seine Amtsvorgänger hatte Trump bisher in seiner Präsidentschaft aber noch nie US-Kampftruppen im Ausland besucht. Auf dem Rückweg legte Trump in der Nacht zu Donnerstag einen Zwischenstopp in Deutschland ein, auf dem Militärstützpunkt Ramstein.

Trump nutzte den Irak-Aufenthalt von nur wenigen Stunden, um seine umstrittene Entscheidung für einen Truppenabzug aus Syrien zu verteidigen. Die Entscheidung wurde national wie international kritisiert. Experten halten die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) nicht für besiegt und einen Abzug für falsch; der Schritt spiele vor allem Ländern wie Russland und der Türkei in die Hände. US-Verteidigungsminister James Mattis kündigte wegen grundlegender Meinungsverschiedenheiten mit Trump seinen Rücktritt an.

Einige Soldaten könnten gegen Pentagon-Verhaltensrichtlinien verstoßen haben

Bei dem Besuch kam es nicht nur zu den üblichen Bildern von einem lächelnden Präsidenten und jubelnden Soldaten. Aufnahmen zeigen Trump beim Signieren von "Make America Great Again"-Kappen während seines Besuchs im Irak.

Darin könnte ein Verstoß gegen Verhaltensrichtlinien des US-Verteidigungsministeriums liegen, die politische Aktivitäten der Bediensteten regeln. Diese untersagen Angehörigen der Streitkräfte, die sich im Einsatz befinden, parteipolitische Aktivitäten. "Make America Great Again" war einer von Trumps Slogans während des Präsidentschaftswahlkampfs der Jahre 2015 und 2016. Er wird von Trump auch nach dessen Einzug ins Weiße Haus verwendet.

#maga hat contingent at Ramstein waiting for President Trump pic.twitter.com/18wdP87vZK — Jennifer Epstein (@jeneps) 27. Dezember 2018

Auch bei Trumps Zwischenlandung in Ramstein kam es offenbar zu ähnlichen Szenen. Eine Reporterin der Nachrichtenagentur Bloomberg veröffentlichte bei Twitter ein Foto von einer Gruppe von US-Soldaten, die "Make America Great Again"-Kappen in den Händen halten, sowie ein weiteres Foto, auf dem eine Soldatin zu sehen ist, die offenbar eine Flagge mit dem Namen des Präsidenten hält. Die Soldatin hat diese demnach fallen gelassen, nachdem sie die Reporterin gesehen hatte.

Trump macht unwahre Behauptungen über Gehaltserhöhungen

Bei seiner Ansprache vor den Soldaten im Irak sagte Trump: "Ihr beschützt uns und wir werden euch immer beschützen. Und das habt ihr auch gesehen, denn ihr habt gerade eine der größten Gehaltserhöhungen bekommen, die ihr je gekriegt habt. Ihr habt mehr als zehn Jahre lang keine bekommen, mehr als zehn Jahre lang."

In Wahrheit gab es laut der unabhängigen Fact-Checking-Website "PolitiFact" seit Jahrzehnten jedes Jahr eine Gehaltserhöhung für die Angehörigen des Militärs. 2018 gab es eine Gehaltserhöhung von 2,4 Prozent, 2019 wird die Gehaltserhöhung 2,6 Prozent betragen.

Dabei handelt es sich zwar um die größte Gehaltserhöhung seit 2010. Der Wert bleibt jedoch deutlich hinter dem von Trump behaupteten zurück: Viele Leute seien an ihn herangetreten und hätten gesagt, man könnte die Gehälter um zwei bis vier Prozent erhöhen. "Ich habe aber gesagt: Nein, erhöht sie um zehn Prozent, um mehr als zehn Prozent."