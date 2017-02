US-Vize in Brüssel Pence verlangt höhere Verteidigungsausgaben von Nato-Partnern 

Zum Abschluss seiner ersten Europareise hat US-Vizepräsident Mike Pence die Nato-Partner zu einer Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben aufgefordert. Präsident Donald Trump erwarte bis Ende 2017 "konkrete Fortschritte", sagte Pence nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Es fehle selbst bei manchen der wichtigsten Alliierten ein "klarer und glaubwürdiger" Kurs.

Die Nato-Mitglieder haben sich eigentlich zum Ziel gesetzt, bis 2024 mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Die meisten Europäer sind allerdings noch sehr weit von diesem Ziel entfernt. Deutschland gibt zum Beispiel 1,2 Prozent für Verteidigung aus, während die USA zuletzt 3,6 Prozent investierten.

US-Verteidigungsminister James Mattis hatte am Mittwoch bei einem Treffen mit Amtskollegen in Brüssel gedroht, die USA könnten ihr Engagement in der Nato zurückfahren, sollten die Verbündeten nicht mehr für ihre Sicherheit ausgeben.

Das Treffen mit Stoltenberg war die letzte Etappe der Europareise des US-Vizepräsidenten. Zuvor hatte Pence der EU enge Zusammenarbeit zugesichert. "Es ist mir eine Ehre, heute im Auftrag von Präsident Trump zu erklären, dass die Vereinigten Staaten sich der weiteren Zusammenarbeit und Partnerschaft mit der EU verpflichtet fühlen", sagte Pence nach einem Gespräch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel. Anschließend kam der US-Vizepräsident mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zusammen.

Trump selbst wird voraussichtlich Ende Mai erstmals nach Brüssel reisen. Die Nato will dann ein Treffen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten organisieren.