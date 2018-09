"No-Deal-Szenario" EU-Ratspräsident will Brexit-Sondergipfel im November

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hatte die Abgeordneten ihrer Partei jüngst beim Thema Brexit vor die Alternative gestellt: Entweder die Konservativen entscheiden sich für ihren Deal, oder gar keinen, sagte sie gegenüber der BBC. EU-Ratspräsident Donald Tusk warnt nun vor dem Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs in Salzburg vor genau diesem Szenario.

"Unglücklicherweise ist ein No-Deal-Szenario nach wie vor durchaus möglich", erklärte Tusk in seinem Einladungsschreiben. "Aber wenn wir alle verantwortungsbewusst handeln, können wir eine Katastrophe vermeiden." Es sei im Interesse aller, "die durch den Brexit verursachten Schäden zu begrenzen".

Tusk kündigte auch Gespräche der Staats- und Regierungschefs zu einem möglichen Brexit-Sondergipfel im November an. Den Vorschlag werde er beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs diese Woche in Salzburg machen, hieß es am Dienstag aus EU-Kreisen in Brüssel. Der Gipfel in Salzburg beginnt am Mittwochabend. Am Donnerstagmittag beraten die 27 anderen EU-Staaten ohne Großbritannien über den Stand der Brexit-Verhandlungen.

Großbritannien tritt Ende März 2019 aus der EU aus. Die Verhandlungen über einen Austrittsvertrag kamen in den vergangenen Wochen kaum voran. Grund ist vor allem die schwierige Frage der künftigen Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland.

Kein zweites Brexit-Referendum

Großbritanniens Brexit-Minister Dominic Raab machte in SPIEGEL-Interview deutlich, dass die Regierung kein zweites Brexit-Referendum abhalten werde. Solche Forderungen hatte es zuletzt immer wieder gegeben. Er sagte: "Der Moment ist gekommen, die nächsten Schritte sehr konzentriert anzugehen."

May will eine Freihandelszone mit der EU schaffen und einen Teil der gemeinsamen Regeln beibehalten. Viele Brexit-Befürworter verlangen dagegen einen klaren Schnitt und drohen, ein von ihr ausgehandeltes Abkommen scheitern zu lassen.

Eine der größten Streitfragen ist zudem, wie eine Trennung vom EU-Binnenmarkt ohne eine Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und der weiter zur EU gehörenden Republik Irland funktionieren und wie der Warenverkehr dort kontrolliert werden soll. Großbritannien will zum 29. März 2019 aus der EU austreten.