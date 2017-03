Streit um Tusk-Wiederwahl Polen gegen Polen

Ein Präsident des Europäischen Rats, der von der Regierung seines eigenen Landes untergraben wird: Es ist ein beispielloser Vorgang, der sich derzeit um die zweite Amtszeit von Donald Tusk abspielt. Seit Wochen lobbyiert die rechtskonservative polnische Regierung ebenso hartnäckig wie erfolglos gegen Tusk, dessen Wiederwahl bis 2019 beim EU-Gipfel am Donnerstag als sicher gilt.

In letzter Minute versucht Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo erneut, Tusk zu beschädigen - diesmal per Brief an die EU-Staats- und Regierungschefs. "Er hat seine Funktion in der EU ausgenutzt, um sich in den politischen Konflikt in Polen einzumischen", heißt es in dem Schreiben. Tusk habe die demokratisch gewählte Regierung Polens politisch attackiert und damit gegen Prinzipien der Objektivität verstoßen. Seine Wiederwahl gegen den Willen seines Heimatlandes stünde im Widerspruch zur Zusammenarbeit des Rates.

Szydlo wirbt in dem Brief um Unterstützung für ihren Gegenkandidaten Jacek Saryusz-Wolski. Der Name dürfte selbst in Polen nur Politik-Insidern bekannt sein: Der Europaabgeordnete hat es bisher nicht einmal zum Minister, geschweige denn zum Regierungschef gebracht. Dennoch soll er nach dem Willen der polnischen Regierung nun dem Rat der EU-Staats- und Regierungschefs vorsitzen.

Nicht nur deshalb gilt Saryusz-Wolski als chancenlos. Auch in seiner eigenen Parteienfamilie, der Europäischen Volkspartei (EVP), hat er keinen Rückhalt. Deren Fraktionschef Manfred Weber (CSU) stellte auf Twitter klar, dass es nur einen EVP-Kandidaten für das Amt des EU-Ratspräsidenten gebe: Donald Tusk. Sollte Saryusz-Wolski seine Kandidatur aufrechterhalten, drohte Weber, werde er aus der Fraktion geworfen. Saryusz-Wolski kam dem zuvor, indem er Anfang der Woche selbst austrat.

Tusk dagegen genießt auch die mehrheitliche Unterstützung der EU-Staaten, auch wenn es mitunter Kritik an seiner Amtsführung gab. Tusk habe "einen guten Job gemacht", sagte etwa ein Sprecher der britischen Premierministerin Theresa May.

Was aber soll das polnische Manöver, wenn es chancenlos ist? Zum einen ist die Sache persönlich: Tusk gilt als Intimfeind von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski, des eigentlichen Entscheiders in Warschau. Kaczynski macht Tusk unter anderem für den Tod seines Zwillingsbruders Lech verantwortlich, der 2010 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Auch hat die polnische Regierung Tusk vorgeworfen, in seinem Amt nicht genug für Polen getan zu haben - als ob das der Job eines EU-Ratspräsidenten wäre.

Zum anderen heißt es in Brüssel, dass die in Warschau regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) in Wahrheit ohnehin ein anderes Ziel verfolgt, als Tusk zu ersetzen: Sie will ihre Vorstellungen bei der Debatte um die Zukunft der EU durchsetzen.

Polens Regierung will eine schwächere EU

Bei den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag zu den Römischen Verträgen Ende März will die EU eine Erklärung veröffentlichen, die nicht weniger als die Geburtsurkunde der neuen EU ohne Großbritannien werden soll. Polens Regierung aber will eine schwächere EU. Unter den fünf Zukunftsszenarien, welche die Kommission jüngst präsentiert hat, bevorzugt Warschau nach Diplomatenangaben jenes, in dem die EU nur noch ein Binnenmarkt wäre. Eine Rolle dürfte dabei das Rechtsstaatsverfahren spielen, dass die EU derzeit gegen Polen führt - und das die PiS-Regierung als Einmischung in innere Angelegenheiten betrachtet.

Mit der Binnenmarkt-Position aber gilt Polen in der EU und selbst in der Viségrad-Gruppe als isoliert. Dort lehnten Polens Verbündete Tschechien, Ungarn und die Slowakei den Vorstoß Warschaus kürzlich ab - wohl auch aus Eigennutz. Denn wäre die EU nur noch eine Freihandelszone, wäre es mit den Finanztransfers von reicheren zu ärmeren EU-Ländern wohl vorbei.

Dennoch könnte sich Polen nach Ansicht von Insidern zumindest teilweise durchsetzen - weil wichtige Entscheidungen nach wie vor einstimmig getroffen werden müssen und man die Polen brauche. Würde jetzt aber schon eine persönliche Fehde zwischen zwei Politikern die Debatte über die Zukunft der EU beeinflussen, meint ein Diplomat, sei das "kein gutes Signal" für die Erklärung von Rom.