EU-Ratschef Tusk wünscht Brexiteers ohne Plan einen "besonderen Platz in der Hölle"

Für radikale Brexit-Befürworter in der britischen Politik hat EU-Ratschef offenbar nicht viel übrig. "Ich denke manchmal darüber nach, wie der besondere Platz in der Hölle für jene aussieht, die den Brexit vorangetrieben haben, ohne auch nur die Skizze eines Plans zu haben, ihn sicher über die Bühne zu bringen", sagte Tusk in Brüssel.

Viele würden sich wünschen, dass die Brexit-Entscheidung zurückgenommen würde. Er sei "mit vollem Herzen bei ihnen", sagte Tusk laut der Nachrichtenagentur Reuters. Das wichtigste sei nun, einen EU-Austritt ohne Abkommen zu verhindern - gleichzeitig müsse man sich auch darauf vorbereiten.

Er glaube immer noch, dass eine gemeinsame Lösung für einen geregelten EU-Austritt Großbritanniens möglich sei. "Und ich werde alles in meiner Macht stehende tun, sie zu finden." Doch hoffe er auf neue Ideen aus Großbritannien, insbesondere zur Lösung der irischen Grenzfrage. "Gebt uns eine glaubhafte Garantie für Frieden in Nordirland und Großbritannien wird die EU als vertrauenswürdiger Freund verlassen", sagte Tusk.

Zeitgleich gibt es nach einem entsprechenden Zeitungsbericht Diskussionen über den Termin für den geplanten EU-Austritt Großbritanniens. Bis zum 24. Mai soll Großbritannien demnach weiterhin EU-Mitglied bleiben wie bisher, heißt es in dem Bericht. Für seine Angaben nannte der "Telegraph" keine genauen Quellen. Er gilt gewöhnlich jedoch als gut informiert.

Regierungschefin Theresa May hatte in der Vergangenheit wiederholt gesagt, Großbritannien werde die EU wie geplant am 29. März verlassen. Diskussionen über eine Verzögerung des Austrittsdatums seien kontraproduktiv.