Dritte Runde der Brexit-Verhandlungen Über Geld spricht man nicht (in London)

Nein, Eva Johanna Holmberg wird nicht dabei sein, wenn sich die Brexit-Unterhändler von EU und Großbritannien an diesem Montag in Brüssel treffen. Trotzdem spielt die Finnin, die mit einem Briten verheiratet ist, eine große Rolle bei der dritten Verhandlungsrunde.

Denn die Historikerin mit Spezialgebiet britische Geschichte hat kürzlich unangenehme Post des Home Office erhalten. Das britische Innenministerium teilte ihr mit, sie habe einen Monat Zeit, das Land zu verlassen - ansonsten drohe ihr die Festnahme. Ähnliche Schreiben gingen an rund 100 EU-Bürger auf der Insel, ein bedauerlicher Fehler, wie das britische Innenministerium hinterher eilig versicherte.

Fehler oder nicht, auf Seiten der EU ist man nicht geneigt, die Episode einfach so hinzunehmen. Aus Sicht der Brüsseler Unterhändler führt das Brief-Debakel vor, dass die EU kaum auf fest einklagbare Rechte für die rund 3,2 Millionen EU-Bürger verzichten kann, wenn die britischen Behörden schon vor dem Brexit solchen Schlendrian im Umgang mit EU-Bürgern walten lassen. "Das bereitet uns ehrlich Sorgen", sagt ein Unterhändler.

Dabei hatten EU-Diplomaten eigentlich gedacht, zumindest bei den Bürgerrechten in dieser Woche ein paar dringend nötige Fortschritte erzielen zu können. Immerhin gibt es von beiden Seiten Papiere, über die man sich beugen kann, bei anderen Themen lässt sich das nicht behaupten.

Stillstand statt Fortschritt

Im Gegenteil: Bei den Brexit-Gesprächen herrscht Stillstand - obwohl die Uhr tickt und die Briten Ende März 2019 nicht mehr Mitglied in der EU sein werden.

Sicher, die britische Regierung hatte in den vergangene Wochen Dutzende sogenannter Papiere über die künftigen Beziehungen vorgelegt. Darin ging es um Themen wie den Datenschutz oder einer künftigen Zollunion. Offiziell gibt die EU zu diesen Papieren keine Bewertung ab, erfahrene Diplomaten sagen aber, dass die Qualität höchst unterschiedlich sei. "Man merkt, dass der hoch professionelle britische Beamtenapparat keine klaren Vorgaben aus der Politik hat", heißt es.

Doch die entscheidende Botschaft der Papiere war auch weniger ihr genauer Inhalt als die Themensetzung an sich: Obwohl sie der von der EU vorgeschlagenen Verhandlungsfolge ursprünglich zugestimmt haben, sind die Briten offenbar nicht mehr bereit, zunächst nur über die Scheidungsmodalitäten zu sprechen. Neben den Bürgerrechten etwa die unangenehmen Fragen, wie viel die Briten beim Verlassen der EU bezahlen müssen (die Zahlen schwanken zwischen 40 und 100 Milliarden Euro) sowie die Auswirkungen des Brexits auf die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland.

Die EU brauche mehr "Flexibilität" und "Fantasie" ließ der britische Chefunterhändler David Davis seinen Kollegen auf der EU-Seite, den Franzosen Michel Barnier, kurz vor Start der dritten Gesprächsrunde wissen. Es ist ein bisschen so, als versuchte ein Medizinmann einen Chirurgen von den Heilkräften seines Voodoozaubers zu überzeugen, während der das Skalpell präzise zum Schnitt ansetzt.

Und so treffen heute eine EU aufeinander, die über Geld, Bürgerrechte und Irland reden will und ein britischer Chefunterhändler, der die künftige Zollunion aushandeln möchte. Solang sich dies nicht ändert, ist Stillstand die logische Folge. EU-Unterhändler Barnier darf schlicht über gar nichts anders reden als über diese drei Fragen. So sieht es das Mandat vor, das ihm die 27 EU-Mitgliedstaaten erteilt haben. "Es droht immer mehr ein Big Bang zum Austrittsdatum im März 2019", warnt der langjährige SPD-Parlamentarier Jo Leinen, "mit einem Schaden für beide Seiten".

Die Frage ist nun: Wer hat die besseren Nerven?

Ins Blickfeld gerät zunehmend der nächste EU-Gipfel im Oktober. Eigentlich wollten die Staats- und Regierungschefs da entscheiden, ob die Fortschritte bei den Scheidungsgesprächen so groß sind, dass man Verhandlungen über die künftigen Beziehungen starten kann. Doch davon kann, Stand heute, keine Rede sein. Und jetzt?

Eine Variante, die Diplomaten am Wochenende in der "Sunday Times" ins Gespräch brachten, ist, dass die britische Premierministerin Theresa May eine Art Charmeoffensive in Europas Hauptstädten startet, um die Verhandlungspartner davon zu überzeugen, den strikten Fokus auf die reinen Scheidungsthemen aufzugeben.

Dazu passt ein Bericht des "Daily Telegraph". Demnach soll die französische Regierung London angeblich ermutigt haben, nun erstmal einen dreijährigen Übergangsdeal anzustreben, währenddessen die Briten weiter ins EU-Budget einzahlen und die Gerichtsbarkeit des EuGH anerkennen. Unterhändler Davis und Schatzkanzler Philip Hammond hatten zuletzt ähnliche Überlegungen vorgetragen. Jüngste Einlassungen aus der britischen Labour-Partei fordern sogar, Großbritannien solle für eine Übergangszeit im Binnenmarkt bleiben, all das geht in die gleiche Richtung.

Sicher, diese Ideen haben ebenfalls ihre Haken. So käme jedes für die EU akzeptable Übergangsszenario einer Art Mitgliedschaft light gleich. Während die britische Wirtschaft und viele Brexit-Gegner genau das wünschen, werden die einflussreichen Hardliner in Mays Partei dagegen Sturm laufen, weiterhin Geld nach Brüssel zu überweisen oder die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs noch für ein paar Jahre zu akzeptieren.

Und dennoch: Immerhin wäre so erstmal Zeit gewonnen. Vielleicht ist das das beste Ergebnis, auf das man derzeit hoffen kann.