Schlaganfallpatient Iraks Ex-Präsident in Berlin gestorben

Der ehemalige irakische Präsident Dschalal Talabani ist nach Angaben des irakischen Staatsfernsehens tot. Der 83-Jährige sei in einem Krankenhaus in Berlin gestorben, berichtete der Sender am Dienstag.

Talabani war seit einem Schlaganfall 2012 mehrere Male im Krankenhaus. Behandelt wurde er unter anderem im Berliner Universitätskrankenhaus Charité.

"Onkel Dschalal", wie seine Anhänger ihn nannten, war nach dem Sturz Saddam Husseins 2005 zum Übergangspräsidenten ernannt worden. Bei den Wahlen 2006 und 2010 wurde er jeweils im Amt bestätigt.

Der kurdische Politiker war der erste Nicht-Araber Präsident des Iraks und bis 2014 Staatsoberhaupt des Landes.