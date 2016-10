Flüchtlingspolitik Tochter des "britischen Oskar Schindlers" mahnt zu Mitgefühl

In dem Streit, wie mit den minderjährigen Flüchtlingen aus dem sogenannten Dschungel von Calais umgegangen werden soll, hat sich eine bedeutende Stimme zu Wort gemeldet: Die Tochter von Nicholas Winton, der ab 1938 im Rahmen der Kindertransporte Hunderte von jüdischen Kindern vor den Nazis rettete und von der Tschechoslowakei nach Großbritannien brachte, hat die britische Innenministerin Amber Rudd in einem Brief aufgefordert, Mitgefühl zu zeigen und Kinder aus dem mittlerweile geräumten Camp aufzunehmen.

"Mein Vater, Nicholas Winton, wurde Zeuge, unter welchen schrecklichen Bedingungen Kinder in den Flüchtlingscamps in der Tschechoslowakei 1939 leben mussten", zitiert der "Guardian" aus dem Brief von Barbara Winton, "und er war entschlossen, ihnen die Chance auf ein besseres, sichereres Leben zu bieten, indem er sie nach Großbritannien brachte."

DPA Nicholas Winton mit Vera Gissingaged, die als 11-Jährige im Rahmen des von Winton organisierten Kindertransports gerettet wurde

Winton, der auch als "britischer Oskar Schindler" bezeichnet wurde, konnte 669 Kinder durch die Transporte retten. Seine Taten wurden jedoch erst 40 Jahre später bekannt, 2003 wurde er für seine Dienste an der Menschheit zum Ritter geschlagen. Er verstarb 2015.

"Trotz einiger missmutiger Stimmen, ganz ähnlich wie heute, die gegen die Gefahren protestierten, die davon ausgehen würden, wenn man Menschen aus so fremden Kulturen in unser Land ließe, hat die überwältigende Mehrheit doch mit Mitgefühl und menschlicher Wärme reagiert", schreibt Winton weiter.

Wintons Appell erhöht den Druck auf Innenministerin Rudd. Noch am Donnerstag hatte sie die französische Regierung aufgefordert, die noch in Calais verbliebenen Minderjährigen "anständig zu schützen". Rudds französischer Kollege Bernard Cazeneuve hatte sich "überrascht" über diese Äußerung gezeigt und seinerseits London dazu auf gerufen, seiner "Verantwortung gerecht" zu werden.

Die französischen Behörden hatten am Montag mit der Räumung des slumähnlichen Flüchtlingslagers am Ärmelkanal begonnen. Tausende Flüchtlinge wurden binnen drei Tagen in Aufnahmezentren im ganzen Land gefahren. Minderjährige Flüchtlinge wurden in Wohncontainern untergebracht, die am Rande des "Dschungels" stehen.

Kritik auch vom UN-Flüchtlingshilfswerk

Allerdings reicht die Kapazität des Containerlagers nicht für alle minderjährigen Flüchtlinge. Viele von ihnen mussten nach dem Abriss der Flüchtlingshütten und Zelte im "Dschungel" zunächst im Freien übernachten. Von den minderjährigen Flüchtlingen wollen viele nach Großbritannien gelangen. Sie haben im Zuge der Familienzusammenführung ein Anrecht darauf, wenn dort bereits Verwandte leben.

Rudd ermahnte die französische Regierung, sich besser um all jene Kinder und Jugendlichen zu kümmern, die nicht von Großbritannien aufgenommen würden. Cazeneuve entgegnete, Frankreich werde seiner "Verantwortung im Geist der Solidarität" bereits gerecht.

AP Warteschlangen vor Registrierungscenter in Calais

Seit Mitte Oktober seien mehr als 1400 minderjährige Flüchtlinge in Wohncontainern am Rande des "Dschungels" oder in anderen Aufnahmezentren untergebracht worden. Großbritannien habe in diesem Zeitraum lediglich 274 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgenommen. Er wünsche deswegen, "dass Großbritannien rasch seiner Verantwortung gerecht wird und diese Minderjährigen aufnimmt", erklärte Cazeneuve.

Doch auch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR rief Frankreich dazu auf, den Flüchtlingen aus Calais eine "angemessene Unterkunft" zu bieten. Das gelte insbesondere für minderjährige Flüchtlinge.

Am Freitag entspannte sich die Lage aber: Mit drei Bussen wurden nach Behördenangaben knapp 115 minderjährige Flüchtlinge aus Calais in französische Aufnahmezentren gefahren. Die französischen Behörden wollen den Abriss des Lagers bis kommenden Montag beendet haben.