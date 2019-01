Vereinigte Arabische Emirate Dubai vergibt Gleichstellungspreise ausschließlich an Männer

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben bei der Gleichstellung der Geschlechter "gewaltige Fortschritte" gemacht - zumindest wenn es nach dem Scheich von Dubai geht. Mohammed Bin Raschid al-Maktum zeichnete am Sonntag in Dubai Persönlichkeiten aus, die sich in besonderer Weise für die Gleichstellung eingesetzt hatten. Doch von Gleichstellung war bei der Verleihung selbst wenig zu spüren: Alle Preisträger sind Männer.

In drei Kategorien wurden Preise vergeben: "Beste Persönlichkeit, die Gleichstellung unterstützt", "beste Behörde zur Unterstützung der Gleichstellung" und "beste Gleichstellungs-Initiative", wie das Büro für Öffentlichkeitsarbeit in Dubai mitteilte. Dazu twitterte das Büro Bilder der Verleihung, in denen ausschließlich männliche Preisträger zu sehen waren.

. @HHShkMohd honors the winners of the Gender Balance Index 2018. The Index features three categories: Best Personality for Supporting Gender Balance, Best Federal Entity for Supporting Gender Balance, and the Best Initiative for Supporting Gender Balance. #UAE pic.twitter.com/qE5GkYHzTo — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 27. Januar 2019

"Wir sind stolz auf den Erfolg der Frauen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ihre Rolle ist zentral für die Zukunft dieses Landes. Die Gleichstellung der Geschlechter ist eine wichtige Säule unserer Regierungsinstitutionen geworden", heißt es in einem weiteren Tweet.

Die Reaktionen in dem sozialen Netzwerk kamen prompt: "Es ist toll zu sehen, dass Dubai die Gleichstellung der Geschlechter auszeichnet, aber irgendetwas fehlt in diesen Fotos... ich kann noch nicht genau sagen, was es ist...", schrieb ein Twitter-Nutzer. Ein anderer fragt: "Entschuldigung, welche Geschlechter werden gleichgestellt? Wir sehen nur eins." Das Medien-Büro in Dubai reagierte nicht auf die Kritik.

Das Weltwirtschaftsforum sieht die Vereinigten Arabischen Emirate auf Platz 121 von 149 Ländern in den Bereichen Bildung, Gesundheitsversorgung und politische Teilnahme von Frauen. Im vergangenen Dezember entschied das Herrscherhaus, dass die Hälfte der teils gewählten Mitglieder des Beratungsstabs künftig weiblich sein sollte. Für Kritik sorgt aber weiterhin die Rechtslage: Eine Vergewaltigung in der Ehe in den Vereinigten Arabischen Emiraten keine Straftat.