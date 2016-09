Hitler-Vergleich Auswärtiges Amt bittet philippinische Botschafterin zum Gespräch

Die jüngsten Entgleisungen des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte haben ein Nachspiel: Nach seinem Hitler-Vergleich bat das Auswärtige Amt die Botschafterin der Philippinen zum Gespräch. "Jeder Vergleich der einzigartigen Gräueltaten des Holocausts verbietet sich", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Duterte sorgt mit seinen menschenverachtenden Äußerungen immer wieder international für Entsetzen, so auch am Freitag: Bei einer Pressekonferenz in Manila verglich er seinen Kampf gegen die Drogenkriminalität mit der systematischen Ermordung von Juden zur NS-Zeit. "Die Deutschen hatten Hitler, die Philippinen...", sagte er. In der Redepause zeigte er auf sich. Und weiter: "Hitler hat drei Millionen Juden massakriert. Jetzt gibt es hier drei Millionen Drogenabhängige... Ich würde sie gerne alle abschlachten."

Tatsächlich waren während der NS-Herrschaft nicht drei Millionen, sondern sechs Millionen Juden getötet worden. Eigentlich wollte Duterte die Pressekonferenz nutzen, um sich von einem Hitler-Vergleich zu distanzieren. "Ihr habt ein Bild gezeichnet von mir, als wäre ich der Cousin von Hitler oder so etwas, aber ihr macht euch gar keine Mühe, nachzuforschen (zu dem Drogenproblem auf den Philippinen - d. Red.)", sagte er in Richtung der Vereinten Nationen und der EU.

Scharfe Kritik kam im Anschluss an die Veranstaltung auch vom Vorsitzenden des Jüdischen Weltkongresses. Duterte habe Hitler gelobt und das sei inakzeptabel, sagte Ronald S. Lauder in Jerusalem. "Diese Aussagen sind widerlich. Präsident Duterte muss sie zurücknehmen und sich entschuldigen", sagte Lauder.

In der philippinischen Presse wird kaum über die Hitler-Äußerung berichtet, schreibt die Korrespondentin der "Washington Post". Dort sind die extremen Aussagen des Präsidenten schon alltäglich geworden.

Von Anfang Juli bis Ende September wurden 1247 Menschen bei Polizeiaktionen getötet, in weiteren 1721 ungeklärten Tötungsdelikten wird ermittelt. Menschenrechtsaktivisten vermuten, dass Auftragsmörder hinter einem Teil der Tötungen stehen können. Duterte hatte schon im Wahlkampf angekündigt, die Kriminalität im Land binnen sechs Monaten ausmerzen zu wollen. Später erbat er sich etwas mehr Zeit.

Forderungen der Vereinten Nationen und von Menschenrechtsorganisationen, die Tötungen auf den Philippinen sofort zu stoppen, wies Duterte in den vergangenen Wochen immer wieder scharf zurück. Dabei beschimpfte er Uno-Generalsekretär Ban Ki Moon als "Dummkopf" und US-Präsident Barack Obama als "Hurensohn". Auch Papst Franziskus hatte er bereits als "Hurensohn" beschimpft.

