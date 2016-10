Philippinischer Präsident Duterte bereut Drogenkrieg-Holocaust-Vergleich

Den Papst nannte er schon einen "Hurensohn", US-Präsident Barack Obama ebenfalls - Rodrigo Duterte ist nicht gerade für feine Rhetorik bekannt. Doch bei seiner neuesten verbalen Entgleisung schoss der philippinische Präsident derart über das Ziel hinaus, dass er sich nun offenbar zu einer Klarstellung gedrängt fühlte.

Duterte entschuldigte sich nach eigenen Worten "tiefgründig und zutiefst" bei der jüdischen Gemeinde für seinen Vergleich zwischen seinem Krieg gegen die Drogen und Hitlers Holocaust. Es sei nie seine Absicht gewesen, die Erinnerung an sechs Millionen Juden, die von den Deutschen ermordet wurden, zu schmälern, so Duterte am Sonntag.

Wie schon in der Vergangenheit geriet die Entschuldung jedoch erst zur Rechtfertigung, und dann zur Attacke auf seine Gegner.

"Nicht, dass ich etwas Falsches gesagt habe, aber ich will einfach nicht mit dem Gedenken herumspielen", sagte er bei einer Veranstaltung. Er wehre sich aber gegen die Kritiker, auch aus dem Ausland, die ihn "als Hitler" darstellen wollten. Darauf habe er nach eigenen Worten auch in seiner umstrittenen Rede hinweisen wollen, als er sagte: "Die Deutschen hatten Hitler, die Philippinen..." Dabei hatte er auf sich selbst gezeigt.

"Jeder Vergleich der einzigartigen Gräueltaten verbietet sich"

Im weiteren Verlauf hatte Duterte seinen brutalen Anti-Drogen-Krieg mit dem millionenfachen Mord an Juden während des Holocaust verglichen. "Hitler hat drei Millionen Juden massakriert. Nun, es gibt (hier) drei Millionen Drogenabhängige. Ich würde sie gerne abschlachten", sagte Duterte am Freitag in Manila. Schon an diesem Tag hatte er beklagt, dass ihn seine Gegner als "Hitlers Cousin" verteufeln würden.

Mit diesen Aussagen hatte Duterte heftige internationale Kritik ausgelöst. So wurde unter anderem der philippinische Botschafter in Deutschland einbestellt, um die Ausführungen seines obersten Dienstherren zu erklären. "Jeder Vergleich der einzigartigen Gräueltaten des Holocaust verbietet sich", erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag.

Der philippinische Staatschef führt einen kompromisslosen Krieg gegen Rauschgifthändler. Von Anfang Juli bis Ende September wurden 1247 Menschen bei Polizeiaktionen getötet, in weiteren 1721 ungeklärten Tötungsdelikten wird ermittelt.

Im Video: Dutertes schlimmste Entgleisungen