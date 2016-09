Philippinen Duterte-Kritikerin von Amt entbunden

Bei den Anhörungen im Rechtsausschuss zu Präsident Rodrigo Dutertes Rolle als Bürgermeister von Davao war Leila de Lima treibende Kraft. Jetzt wurde sie ihres Amtes als Vorsitzende des Ausschusses enthoben. Der Grund: De Lima soll angeblich Geld von Rauschgifthändlern erhalten haben. Bereits am Dienstag wird das Repräsentantenhaus sie dazu befragen. "Eine Scheinbefragung, deren einziges Ziel ist, mich im Namen des Präsidenten zu zerstören", sagte De Lima heute. Der Senat setzte sie mit 16 gegen 4 Stimmen vom Vorsitz ab.

Die Absetzung fällt in eine Phase, in der sich der philippinische Präsident erneut schweren Vorwürfen ausgesetzt sieht: Menschenrechtsorganisationen beschuldigen Duterte schon lange, in die Ermordung durch Todesschwadronen in seiner Heimatstadt Davao verwickelt gewesen zu sein. Nachweisen ließ sich das aber bislang nicht zweifelsfrei.

In der vergangenen Woche belastete ein Ex-Mitglied eines Todesschwadrons vor dem Senat in Manila Duterte schwer: Dieser soll persönlich die Ermordung zahlreicher Menschen angeordnet haben. Einen Vertreter des Justizministeriums soll er sogar selbst erschossen haben.

Duterte gewann die Präsidentschaft mit dem Versprechen, seinen kompromisslosen Kampf gegen Drogen auf das ganze Land auszuweiten. Er hält die Polizei an, gegen Drogenhändler mit extremer Härte vorzugehen. Seit seinem Amtsantritt Ende Juni sind allein bei Polizeieinsätzen bereits mehr als 1400 wegen Drogenhandels Verdächtigte umgekommen.