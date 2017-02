Fotopanne Zeitung verwechselt Alec Baldwin mit Donald Trump

Übergroße rote Krawatte, weißblonde Perücke und eine vorgeschobene Unterlippe: So imitiert Schauspieler Alec Baldwin ("Mission: Impossible", "30 Rock") in der US-Comedy Show "Saturday Night Live" (SNL) Donald Trump. Dass er in dieser Rolle einmal wirklich für den Präsidenten der USA gehalten würde, hat er wohl nicht geahnt. Doch genau das ist jetzt passiert.

In ihrer Freitagsausgabe berichtete die dominikanische Tageszeitung "El Nacional" über Trumps Haltung zu Israels Siedlungspolitik im Westjordanland. Unter der Überschrift "Trump bezeichnet Israels Siedlung als nicht hilfreich für den Frieden" wollte das Blatt dann offenbar die Staatschefs von Israel und den USA abbilden.

Doch neben einem Foto des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu zeiget das zweite Foto Alec Baldwin in seiner Rolle als Trump. Versehen mit der Bildunterschrift: "Donald Trump, Präsident der USA". In den sozialen Netzwerken machte die Nachricht vom falschen Fotos sofort die Runde. Mal verbunden mit Lob für die Trump-Darstellung von Alec Baldwin:

@craigmelvin @AlecBaldwin is so good at doing Trump @ElNacional_RD used his picture instead of the latter. — Carlos Ocumarez (@Cocumarez) 11. Februar 2017

Mal verbunden mit der - vielleicht nicht ganz ernst gemeinten - Befürchtung, Reisende aus der Dominikanischen Republik würde jetzt womöglich auch mit einem Einreisebann in die USA belegt:

Dear El Nacional, Alec Baldwin will be pleased as punch. But let's hope the Dominican Republic isn't added to Trump's banned countries list pic.twitter.com/vt4NJe4NJf — Sharon Gibson (@SharonGibson3) 10. Februar 2017

Ansonsten aber sorgte die falsche Bebilderung für keine größeren Schockwellen. De israelische "Haaretz" berichtete kurz und knapp über den Vorfall, Donald Trump äußerte sich zum Sonntag nicht dazu.

Das Blatt selbst aber entschuldigte sich am Sonnabend für den peinlichen Fehler. Man habe das Foto von der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) bezogen, die es auch korrekt mit dem Namen des Schauspielers betitelt hatte.

Trotzdem sei es zur Bebilderung des Artikels verwendet worden. Bei der anschließenden Bearbeitung der Zeitungsseite sei der Fehler keinem der Verantwortlichen aufgefallen.

El Nacional Entschuldigung von "El Nacional"

Trump wieder Thema bei Saturday Night Live

Am Samstagabend trat Alec Baldwin erneut bei "Saturday Night Live" auf. Zum 17. Mal moderierte er als Gaststar die NBC-Sendung. Das bestimmende Thema waren dabei einmal mehr Sketche, in denen die Trump-Administration aufs Korn genommen wurde.

So parodierte Melissa McCarthy ("Gilmore Girls", "Ghostbusters") den Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer. Vor versammelter Presse verkündete ihre Figur, sie sei jetzt ganz ruhig, würde nicht mehr fluchen: "Das ist der alte Spicey, dies ist der neue Spicey."

Zum wiederholten Male erschien Kate McKinnon in ihrer Rolle als Trump-Beraterin Kellyanne Conway. In einer Szene die an den Film "Eine verhängnisvolle Affäre" angelehnt war, versuchte sie einen CNN-Moderator davon zu überzeugen, sie wieder in seiner Sendung zu zeigen.

Das Highlight war aber der Auftritt von Alec Baldwin als Donald Trump. Vor einem fiktiven "Volksgericht" klagte er gegen die Richter, die das von ihm per Dekret verhängte Einreiseverbot per einstweiliger Verfügungen ausgehebelt hatte. Seine Forderung an die TV-Richter: "Ich will, dass das Einreiseverbot wieder eingesetzt wird. Und ich will 725 Dollar." Kurz darauf ruft er Wladimir Putin als Zeugen auf: