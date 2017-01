Streit um Bezahlung Militärrevolte in der Elfenbeinküste weitet sich aus

Die Revolte von Soldaten in der Elfenbeinküste hat zumindest zeitweise weitere Städte ergriffen. Am Samstag seien auch Schüsse in einem Armee-Stützpunkt in Abidjan gefallen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Augenzeugen. Abidjan ist mit fünf Millionen Einwohnern die größte Stadt des westafrikanischen Landes. Auch aus dem im Westen gelegenen Man berichteten Einwohner demnach von Schusswechseln.

Am Freitag hatten meuternde Soldaten die Kontrolle über Bouaké übernommen, der mit rund 500.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt des Landes. Dort wurde am Samstag weiter gekämpft. Zur Lage an anderen Orten gab es widersprüchliche Angaben. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete am Samstagmittag unter Berufung auf Augenzeugen, aus den übrigen Städten hätten sich die Meuterer wieder zurückgezogen.

Verteidigungsminister Alain-Richard Donwahi hatte für Samstag Gespräche mit den Meuterern angekündigt und zugleich Verstärkung für die regierungstreuen Truppen entsandt. Er bezeichnete die Revolte als "verständlich, aber bedauerlich für das Ansehen des Landes".

Bouaké war bereits im Jahr 2002 das Zentrum einer Rebellion. Damals übernahmen die Aufständischen die Kontrolle über den Nordteil des westafrikanischen Staates, der der größte Kakao-Produzent der Welt ist.

Nach dem Ende des Bürgerkrieges wurde die Elfenbeinküste 2011 wiedervereinigt. Die Armee setzt sich seitdem aus den früheren Regierungstruppen und ehemaligen Rebellenkämpfern zusammen und ist in sich zerstritten.

Laut einem Armee-Offizier handelt es sich bei den Meuterern um ehemalige Rebellen aus dem Norden der Elfenbeinküste, die seit Ende des Bürgerkriegs in die Armee integriert wurden. Sie fordern demnach eine Erhöhung ihres Solds, Leistungszulagen sowie schnellere Beförderungen. Bereits im November 2014 hatten massive Proteste der ehemaligen Rebellen wegen ausstehender Zahlungen das Land lahmgelegt. Präsident Alassane Ouattara sagtedaraufhin Nachzahlungen zu.

Die Regierung hatte vor kurzem einen ehrgeizigen Plan zur Modernisierung der Streitkräfte bis zum Jahr 2020 vorgelegt. Unter anderem will sie für umgerechnet 1,2 Milliarden Euro neue Ausrüstung kaufen und die Zusammensetzung der Streitkräfte neu strukturieren. Von den derzeit 22.000 Soldaten haben zu viele hohe Dienstgrade.