Revolte in der Elfenbeinküste Meuterer kehren in Kasernen zurück

Meuternde Soldaten besetzten Städte und forderten hohe Löhne - nun hat der ivorische Präsident Alassane Ouattara ein Abkommen bekräftigt, das die zweitägige Meuterei beenden soll. Im Gespräch mit seinen Ministern und Reportern sagte Ouattara, die Regierung habe sich bereit erklärt, die Forderungen der Soldaten nach Bonuszahlungen und Lebens- und Arbeitsbedingungen zu berücksichtigen.

"Es ist vorbei", sagte Unteroffizier Mamadou Kone der Nachrichtenagentur Reuters. Einige der Soldaten würden noch verbleiben, um die Sicherheit von Geschäften und Banken zu gewährleisten. Die Mehrheit werde aber ab Samstagabend in die Kasernen zurückkehren.

Die Soldaten hatten in den vergangen Tagen mehrere Waffenlager geplündert und Straßen besetzt.

Die Militärrevolte erreichte ihren Höhepunkt mit mehreren Schusswechseln in verschiedenen Städten. So berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Augenzeugen von Schüssen am Samstag in einem Armee-Stützpunkt in Abidjan, der größten Stadt des westafrikanischen Landes. Im Westen gelegenen Man berichteten Einwohner ebenfalls von Schüssen. Am Freitag hatten meuternde Soldaten die Kontrolle über Boaké übernommen, die zweitgrößte Stadt der Elfenbeinküste.

Ursache für den Aufstand der Soldaten sollen zu geringe Löhne sein. Wie "Le Monde" unter Berufung auf Zeugen in der Stadt berichtet, setzen sich die bewaffneten Gruppen aus aktiven und ehemaligen Soldaten zusammen. Sie beschwerten sich über "ausstehende Bonuszahlungen" und "nicht eingelöste Gehaltsversprechen".

Bouaké war bereits im Jahr 2002 das Zentrum einer Rebellion. Damals übernahmen die Aufständischen die Kontrolle über den Nordteil des westafrikanischen Staates.

Nach Ende des Bürgerkriegs wurde die Elfenbeinküste 2011 wiedervereinigt. Die Armee setzt sich seitdem aus den früheren Regierungstruppen und ehemaligen Rebellenkämpfern zusammen und ist in sich zerstritten.