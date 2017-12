Islamwissenschaftlerin im Interview Der Jemen-Konflikt - das steckt dahinter

Elisabeth Kendall lehrt in Oxford Arabistik und Islamwissenschaften. Seit fünf Jahren reist sie regelmäßig in den Jemen, zuletzt im August 2017. Kendall baut mit jungen Jemeniten ein Schulprogramm zur Friedenserziehung auf.

Amerikas Uno-Botschafterin Nikki Haley präsentierte vergangene Woche ein ungewöhnlich sperriges Beweisstück. Auf Holzpaletten drapiert lag der schwere Metallrumpf einer iranischen Kurzstreckenrakete. Die Waffe sei Anfang November am Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad sichergestellt worden, sagte Haley auf einem Militärstützpunkt nahe Washington. Damit machte die US-Diplomatin deutlich, wie real die Bedrohung durch Iran im mit den USA verbündeten Königreich Saudi-Arabien geworden sei.

Die USA und Saudi-Arabien werfen Iran vor, Raketen an Huthi-Rebellen geliefert zu haben. Es handele sich eindeutig um "iranische Technik", sagte Haley. Konsequenterweise würden die USA eine "internationale Koalition" bilden, um "den Iran und das, was er tut, zurückzudrängen," kündigte die Diplomatin an. Dabei stützt sich die USA unter anderem auf eine Uno-Resolution zu Jemen, die Waffenlieferung an die schiitischen Huthi-Rebellen verbietet.

Seit März 2015 kämpft eine von Saudi-Arabien angeführte internationale Militär-Koalition darum, den legitimen Präsidenten Jemens, Abd Rabbuh Mansu Hadi, wieder einzusetzen. Riad geht es darum, die südliche Grenze Saudi-Arabiens zu sichern und den iranischen Einfluss im Nachbarland einzudämmen. Die von Saudi-Arabien geführte Koalition will verhindern, dass Jemen zu einem gescheiterten Staat wird, der die Monarchie bedroht.

Die als schnelle Intervention geplante Mission hat sich jedoch zu einem militärischen Desaster entwickelt, aus dem die Saudi-Araber keinen Ausweg finden. Die Koalition bombardiert Huthi-Stellungen, es gelingt ihr aber nicht, das Land nicht einzunehmen. Dabei starben inzwischen über 5000 Zivilisten durch Bombardements, die Zerstörung ist erheblich. Weil viele Brunnen zerstört wurden und vielen der Zugang zu sauberem Wasser versagt ist, breitete sich die Cholera aus. Bereits eine halbe Million Menschen sind infiziert, tausende sterben an dieser eigentlich leicht zu behandelnden Krankheit. Denn durch die See- und Luftblockade erhalten die Betroffenen die notwendigen Medikamente nicht.

Anfang Dezember hatte der ehemalige jemenitische Präsident, Ali Abdullah Saleh, der sich nach seinem Fall mit den Huthi-Rebellen zusammenschloss, ein waghalsiges Wendemanöver versucht. Er einigte sich offenbar mit der saudi-arabisch-geführten Militär-Allianz und rief zum Aufstand gegen Huthis auf. Die hatten jedoch rechtzeitig Wind bekommen von Salehs Verratsplänen, jagten und töteten ihn.

SPIEGEL: Frau Kendall, die Amerikaner schalten sich in den Jemen-Krieg ein. US-Präsident Donald Trump hat eine Militär-Koalition gegen Iran angekündigt. Was wird als nächstes passieren?

Kendall: Das Beweisstück einer iranischen Kurzstreckenrakete, die von den Huthis nach Saudi-Arabien abgefeuert wurde, ist natürlich überzeugend. Eine gewisse Beteiligung Irans im Jemen-Krieg steht auch außer Zweifel, selbst wenn das nicht zwingend heißt, dass diese Beteiligung durch die Regierung in Teheran das veranlasst wurde. Der entscheidende militärische Faktor, der den Huthi-Rebellen zur Macht verhalf, war auch nicht Iran, sondern der frühere Präsident Ali Abdullah Saleh. Er hat sich mit den Huthis verbündet und brachte ihnen schätzungsweise zwei Drittel der jemenitischen Waffenvorräte sowie seine gut ausgebildete Republikanische Garde. Es sollte angemerkt werden, dass die jetzige Konfliktlage dort die gleiche wäre, mit oder ohne Zutun des Iran.

SPIEGEL: Die Ankündigung der USA, Iran "zurückzudrängen" hört sich nach einer neuen Runde in diesem Krieg an, nach mehr Gewalt.

