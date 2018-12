US-Wahl 2020 Demokratin Warren will gegen Trump antreten

Es ist der erste Schritt in Richtung Kandidatur für die US-Präsidentschaft: Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren hat am Montagmorgen (Ortszeit) bekannt gegeben, ein Wahlkomitee einzurichten, das ihre offizielle Kandidatur vorbereiten soll.

Die 69-Jährige informierte ihre Anhänger per Mail von ihren Plänen und veröffentlichte zudem ein Video auf ihrer Homepage, in dem sie ihre politische Botschaft umriss: "Ich habe meine Karriere der Frage gewidmet, warum Amerikas Versprechen für manche Familien in Erfüllung gehen, andere aber, die genauso hart arbeiten, in Löcher und damit in die Katastrophe fallen", so die Juraprofessorin, die seit 2012 den Staat Massachusetts als Senatorin vertritt.

"Was ich herausgefunden habe: Es sind keine Löcher, in die Familien fallen, sondern es sind Fallen, in die sie tappen", sagt Warren in dem Video weiter. "Aber dieser dunkle Pfad muss nicht unsere Zukunft sein. Wir können es schaffen, dass unsere Demokratie allen zu Gute kommt. Wir können es schaffen, dass unsere Wirtschaft allen zu Gute kommt."

Progressive gegen Moderate?

Warren, die bekannt ist für ihre scharfe Kritik an Präsident Donald Trump, ist damit die erste hochrangige Politikerin aus den Reihen der Demokraten, die ihre Ambitionen auf das höchste Amt im Staat öffentlich macht. Bis zu den ersten Vorwahlen, die in 13 Monaten abgehalten werden, dürfte sich das Feld der Herausforderer von Trump noch deutlich erweitern.

Viele Beobachter gehen davon aus, dass sich der Kampf um die Nominierung der Demokraten langwierig gestalten wird und von politischen Grabenkämpfen zwischen Moderaten wie Beto O'Rourke und Progressiven wie Warren oder Bernie Sanders geprägt sein wird.

Sehen Sie im Video, wer noch für die Demokraten antreten könnte: