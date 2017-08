Frankreichs neuer Präsident Im Ausland hui, daheim na ja

Emmanuel Macron lebt bisher von glänzenden Bildern: Ob beim Empfang für den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Schloss von Versailles, der Parade zum Nationalfeiertag im Beisein von US-Präsident Donald Trump oder an der Seite von Kanzlerin Angela Merkel während des G20-Gipfels in Hamburg - Macrons Auftritte begeistern seine Fans, auch im Ausland.

Ähnlich gut lief es bisher im Inland. Gewählt als Retter vor der rechtsextremen Marine Le Pen, setzte er auf weltmännisches Gebaren und symbolträchtige Gesten. Gerade erst gedachte der 39-Jährige mit bewegenden Worten des Todes von Pater Jacques Hamel, den IS-Terroristen vor einem Jahr in der Normandie ermordeten. Dann besuchte er im Overall der Luftwaffe einen Fliegerhorst oder ließ sich im Marine-Drillich auf ein französisches U-Boot abseilen.

Allerdings: Die PR-Termine täuschen so langsam nicht mehr darüber hinweg, dass das Image des Staatschefs gelitten hat. "Operation Karneval", höhnte der Informationsdienst "Mediapart" über die sorgsam inszenierten Bilder in wechselnden Outfits.

Denn mit allerhand unüberlegten Initiativen enttäuscht Macron Frankreichs Bürger, die eigenen Abgeordneten der "République en Marche" (REM) oder verprellt gar Kabinettskollegen. Im Juli sackte die Popularität des im Mai gekürten Präsidenten um satte zehn Prozentpunkte ab. "Ende der Schonzeit", titelte die Tageszeitung "Le Parisien".

Schuld daran ist Macrons Führungsstil, gepaart mit handwerklichen Fehlern:

Ein Kernversprechen der Wahlkampagne wurde verwässert: Das "Gesetz zur Moralisierung der Öffentlichen Politik" verbietet zwar Abgeordneten künftig die Beschäftigung von Familienangehörigen, ihr Gehalt wird gestutzt und persönliche Ausgaben müssen belegt werden. Ein komplett sauberes Strafregister ist hingegen keine Grundvoraussetzung mehr; Beratungs- oder Lobbytätigkeit bleiben erlaubt.

verbietet zwar Abgeordneten künftig die Beschäftigung von Familienangehörigen, ihr Gehalt wird gestutzt und persönliche Ausgaben müssen belegt werden. Ein komplett sauberes Strafregister ist hingegen keine Grundvoraussetzung mehr; Beratungs- oder Lobbytätigkeit bleiben erlaubt. Die Kürzung des Wohngeldes : Hastig beschlossen im Rahmen des Sparplans, der die Staatsausgaben noch in diesem Jahr um 4,5 Milliarden Euro vermindern soll, trifft die Maßnahme vor allem die unteren Einkommen - sozial Schwache und Studenten. Nach heftigen Protesten soll nun das ganze System der Wohnungszuschüsse noch einmal geprüft werden.

: Hastig beschlossen im Rahmen des Sparplans, der die Staatsausgaben noch in diesem Jahr um 4,5 Milliarden Euro vermindern soll, trifft die Maßnahme vor allem die unteren Einkommen - sozial Schwache und Studenten. Nach heftigen Protesten soll nun das ganze System der Wohnungszuschüsse noch einmal geprüft werden. Der öffentliche Tadel von Frankreichs Generalstabschef: Nachdem sich Pierre de Villiers gegen drastische Einschnitte des Wehretats (850 Millionen Euro) ausgesprochen hatte, sah Macron seine Autorität in Frage gestellt und wetterte über einen "Mangel an Disziplin". De Villiers trat zurück, die öffentliche Entrüstung war groß. Am Ende wurde der Militäretat 2018 um 1,8 Milliarden erhöht.

Die Glaubwürdigkeit des Staatschefs leidet unter solchen Aktionen. Noch im Wahlkampf hatte er Reformen versprochen, verbunden mit einem modernen pragmatischen Regierungsstil. Seit dem Einzug in den Élysée benimmt sich der Ex-Banker aber ähnlich autoritär wie General Charles de Gaulle oder Sozialist François Mitterrand - beides erklärte Vorbilder Macrons.

Dabei wird der Ton auch mal rauer: "Katzenpisse ist das, was mir aus einigen eurer Vorlagen entgegenschlägt", rügte der Präsident unlängst seine Kabinettskollegen und forderte mehr persönlichen Einsatz statt vorgekauter Projekte. "Le Figaro" zitiert weiter: "Wenn Sie so weitermachen, sind Sie in sechs Monaten verschwunden."

Disziplin fordert der Präsident auch von den 308 REM-Abgeordneten, viele von ihnen Neulinge im politischen Geschäft. Drei Dutzend Abweichlern, die vor Gericht gegen die neuen Statuten der Regierungspartei vorgehen, droht womöglich der Rauswurf. Die Folge: Macrons Führungsstil wird schon mit der autoritären "Hyper-Präsidentschaft" von Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy verglichen.

Jetzt lenkt Macron ein. Vor den Haushaltsberatungen und der Liberalisierung des Arbeitsrechts, für die die Gewerkschaften einen "heißen Herbst" angekündigt haben, plant er eine Rundüberholung des Regierungsapparats: Die Arbeit im Parlament soll gestrafft, die 370.000 Menschen in der Parteibasis enger in die politische Willensbildung einbezogen werden.

Die angespannte wirtschaftliche Lage des Landes macht es dem neuen Präsidenten zusätzlich schwer. Während Macron hier auf eine Erholung hoffen muss, beweist er schon mal soziales Engagement. Erst setzte er sich öffentlich für Flüchtlinge ein: "Bis Dezember soll keiner mehr auf der Straße kampieren." Dann beschloss der Präsident die vorübergehende Verstaatlichung der STX-Werften von Saint-Nazaire und sicherte mit seiner Intervention mindestens 2500 Arbeitsplätze.

Schließlich offenbarte der Staatschef sogar so etwas wie persönliche Einsicht: "Behalten wir den kritischen Blick auf das, was wir tun. Klappt etwas nicht, dann lasst uns nicht vergessen, dass nichts in Stein gemeißelt ist."