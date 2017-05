Deutsche Reaktion auf Macron Schon wieder Schulmeister

Die Angst vor einer französischen Präsidentin Marine Le Pen und dem Ende der EU haben manche offenbar schnell wieder vergessen. Kaum hat Emmanuel Macron die Wahl gewonnen, machen sich Unions- und FDP-Politiker daran, seine Reform- und Wirtschaftspläne für die EU zu zerpflücken.

"Weder die Eurozone noch Frankreich leiden an zu wenig Schulden", dozierte Finanzstaatssekretär Jens Spahn in der "Bild"-Zeitung. "Frankreich löst seine Probleme nicht auf Pump, sondern mit Wirtschaftsreformen", belehrte FDP-Chef Christian Lindner den künftigen Präsidenten Frankreichs und fügte hinzu: "Mehr Schulden als erlaubt" dürfe auch ein Macron nicht machen.

Erst Reformen, dann Vertrauen

Vielleicht sollte Lindner einen Blick in die jüngere Geschichte werfen. Er würde feststellen, dass Deutschland selbst erst vor wenigen Jahren die Defizitgrenze der EU mehrfach gerissen hat - unter anderem um genau jene Reformen zu ermöglichen, die es Lindner und anderen heute erlauben, gegenüber anderen Staaten den fiskalpolitischen Schulmeister zu geben.

Den Tenor dieser Einlassungen fasste Manfred Weber (CSU), Chef der Konservativen im Europaparlament, so zusammen: "Macron kann erst Reformschritte in Europa fordern, wenn er bewiesen hat, dass sein eigenes Land reformfähig ist." Eine "Sonderbehandlung" werde es für Frankreich nicht geben, "nur weil es ein großes und wichtiges Land ist".

Macron sieht vieles davon genauso. Zuerst müsse Frankreich sich selbst reformieren und damit das Misstrauen Berlins überwinden, sagte Macron im Januar in einem Vortrag in Berlin. Eine "Vorbedingung" dafür sei, die EU-Defizitgrenze von drei Prozent einzuhalten. Erst dann sei an die Vertiefung der EU zu denken.

Weber und andere aber klingen so, als hätte die Reformfähigkeit Frankreichs mit Reformen der EU nichts zu tun. Doch die Franzosen werden tiefgreifende Umwälzungen in den öffentlichen Haushalten und auf dem Arbeitsmarkt wohl nur dann mitmachen, wenn Deutschland bereit ist, Risiken innerhalb der EU stärker zu verteilen und größere Bereitschaft zu öffentlichen Investitionen zu zeigen. Sicher, vor der Wahl im September wird die Bundesregierung keine EU-Großreform mehr anstoßen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht wenigstens positive Signale aussenden könnte.

Berliner Kompromisse dringend erwünscht

Denn Macron hat Le Pen zwar klar besiegt, seine innenpolitische Position aber ist wackelig: Er hat keinen Parteiapparat im Rücken, während die anderen Parteien überlegen, ob sie Macron unterstützen oder bekämpfen sollen. Viel wird davon abhängen, ob Macron schnell außenpolitische Erfolge vorweisen kann - und vor allem davon, ob es ihm gelingt, Berlin zu Kompromissen zu bewegen.

Für Deutschland böte das enorme Chancen. Macrons Politik besteht ja nicht nur aus wirtschaftspolitischen Forderungen wie der nach einem Eurozonen-Finanzminister, einem Haushalt der Eurozone und Eurobonds. Er verspricht auch, ein Partner bei einer entschlossenen Politik gegen ein zunehmend aggressives Russland zu sein. Und mit einem stärkeren Frankreich an seiner Seite könnte Deutschland auch Projekte wie die Festigung der Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur der EU leichter realisieren - was in Zeiten eines US-Präsidenten Trump wichtiger denn je ist. Auch hat Macron eine schärfere Gangart gegenüber Mitgliedsländern gefordert, die gegen Grundwerte der EU verstoßen. In Polen und Ungarn dürfte man das bereits vernommen haben.

Eine deutsche Abfuhr für Macron aber, womöglich noch serviert mit einer Portion Arroganz, wäre ein gefährlicher Fehler. Denn Le Pen und die anderen Rechtspopulisten Europas sind noch lange nicht besiegt. Der Erfolg von Macrons Präsidentschaft könnte die letzte Chance der EU sein. Scheitert er, heißt seine Nachfolgerin womöglich Marine Le Pen.