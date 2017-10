"Nicht nur Zigarette" Macron erkennt Cannabis-Geruch sofort

Er ist zwar mittlerweile Präsident, einen Joint erkennt Emmanuel Macron allerdings noch immer. "Einige unter euch rauchen aber nicht nur Zigarette", sagte er bei einem Zusammentreffen mit Jugendlichen im Überseegebiet Französisch-Guyana.

"Ich habe immer noch einen Riecher dafür", so Macron. Damit hatte der 39-Jährige die Lacher auf seiner Seite. Eine Ermahnung gab es aber gleich dazu: "Das wird euch nicht dabei helfen, gut in der Schule zu sein. Das müsst ihr den Jüngeren sagen." Macron hatte am Freitagabend überraschend ein Problemviertel der Hauptstadt Cayenne besucht und dort mit Menschen auf der Straße geredet.

Sein Besuch des Übersee-Départements in Südamerika, das mit großen wirtschaftlichen und sozialen Problemen kämpft, war allerdings von gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei überschattet. Auch weil der Präsident mit Äußerungen zu geplanten Nothilfen für Empörung gesorgt hatte: "Ich bin nicht der Weihnachtsmann, und die Bewohner Guayanas sind keine Kinder", hatte er am Donnerstagabend auf die Frage nach zusätzlichen Mitteln für die Not leidende Bevölkerung geantwortet.

REUTERS Jugendliche in Cayenne

In dem Überseeterritorium und in Paris stießen Macrons Äußerungen auf scharfe Kritik: "Wir brauchen keinen Weihnachtsmann, wir brauchen eine Regierung, die versteht, dass in Guayana nichts mehr geht", sagte der Vorsitzende des örtlichen Bürgermeister-Verbandes, David Riché, dem Sender Franceinfo. Der frühere französische Premierminister Bernard Cazeneuve rief Macron auf, "nationale Solidarität" zu zeigen.

Vertreter des Überseegebiets fordern von Paris insgesamt 3,2 Milliarden Euro Nothilfen, die Vorgängerregierung hatte im April nach wochenlangen Protesten aber nur 1,1 Milliarden in Aussicht gestellt. Macron schrieb dazu auf Twitter: "Die Zusagen werden eingehalten, nicht mehr, aber auch nicht weniger."

Vor der Präfektur von Französisch-Guayana in der Stadt Cayenne versammelten sich daraufhin Demonstranten, die Sicherheitskräfte gingen mit Tränengas gegen sie vor. Einige Demonstranten warfen mit Molotow-Cocktails und anderen Geschossen. Mehrere Menschen wurden festgenommen.

In dem Überseegebiet mit rund 250.000 Einwohnern sind mehr als 40 Prozent der Menschen unter 25 Jahre arbeitslos. Aktivisten beklagen, 30 Prozent der Bevölkerung hätten keinen Zugang zu Trinkwasser oder zu Elektrizität.