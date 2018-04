Reaktion auf Giftgasattacke Macron erwägt Militärschlag in Syrien

Im Fall eines französischen Militärschlags gegen Syrien wären nach Angaben der Regierung in Paris die Chemiewaffen des syrischen Regimes das Ziel. Laut Präsident Emmanuel Macron sind Angriffe auf "chemische Kapazitäten" möglich.

Macron sagte nach einem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Paris, dass auf keinen Fall die Verbündeten der syrischen Regierung, russische oder iranische Einheiten, angegriffen würden. Frankreich wolle "keine Eskalation".

Die Entscheidung über einen Angriff in Syrien werde "in den nächsten Tagen" bekannt gegeben. Nach der vermuteten Giftgasattacke in der syrischen Stadt Duma, bei dem mindestens 150 Menschen getötet wurden, tausche Frankreich sich mit Partnern aus - vor allem mit den USA und mit Großbritannien.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mit der britischen Premierministerin Theresa May telefoniert. Das Weiße Haus teilte danach mit, beide seien sich einig, keinen weiteren Chemiewaffen-Einsatz in Syrien zuzulassen.

Trump sagt Lateinamerika-Reise ab

Auch der saudische Kronprinz machte in Paris die Bereitschaft seines Landes deutlich, sich an einem möglicherweise abgestimmten Vorgehen gegen die syrische Regierung zu beteiligen.

Derzeit wird über einen möglichen Vergeltungsangriff der USA und ihrer Verbündeten, insbesondere Frankreich, nach dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der Rebellenhochburg Duma in Syrien spekuliert. Trump sagte eine Lateinamerika-Reise kurzfristig ab, um sich laut Weißem Haus um die Lage in Syrien zu kümmern. Auch sein Verteidigungsminister Jim Mattis sagte geplante Termine für das Wochenende ab.

Der US-Lenkwaffen-Zerstörer "USS Donald Cook" ist derweil in einem Gebiet angekommen, von dem aus er Syrien erreichen könnte.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat eine Meldung an Flugzeuge für den Luftraum des östlichen Mittelmeers, in der Gegend um Zypern, herausgegeben. Sie warnt vor möglichen Luftangriffen in Syrien mit Luft-Boden-Raketen und sogenannten Marschflugkörpern in den kommenden 72 Stunden. Es bestehe die Möglichkeit, dass die Navigation in diesem Gebiet gestört werden könnte.