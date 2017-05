EU-Erwartung an Macron Offiziell euphorisch

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Als Emmanuel Macron zur Siegesrede in den Hof des Louvre schritt, erklang nicht etwa die Marseillaise sondern Beethovens "Ode an die Freude". Dass ein frisch gewählter französischer Präsident diesen Moment mit der EU-Hymne untermalen lässt - und die Menge auch noch mitsingt -, galt zuvor als undenkbar. Aber die meisten hätten es ja auch für einen Witz gehalten, dass ein 39-jähriger Wirtschaftsliberaler eine neue Partei gründet und ein Jahr später Frankreichs Präsident wird.

Nun aber hat Macron, ein erklärter Pro-Europäer, die erklärte Anti-Europäerin und Rechtspopulistin Marine Le Pen geschlagen. Entsprechend groß ist die Erleichterung in weiten Teilen der EU, vor allem aber in Brüssel und Berlin. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zeigte sich "glücklich, dass die Franzosen eine europäische Zukunft gewählt haben".

Sie freue sich darauf, "vertrauensvoll mit dem neuen Präsidenten zusammenzuarbeiten", ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel ausrichten. Frankreich habe sich "für Weltoffenheit, ein vereinigtes Europa und die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland entschieden", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Wie diese Zusammenarbeit Frankreichs mit Deutschland und der EU aber genau aussehen wird, bleibt weitgehend offen. In Brüssel ist abseits der Glückwunschsendungen eher zuversichtliche Vorsicht als Euphorie zu spüren. Zu wenig konkret formuliert seien die Vorstellungen Macrons zur EU, um jetzt schon in Jubel auszubrechen, meint ein Kommissionsbeamter. Zu kurz habe Macron ein öffentliches Amt geführt, um einschätzen zu können, wie er regieren wird. Und ohnehin werde man erst nach der Parlamentswahl im Juni absehen können, was er von seinen Vorstellungen überhaupt werde umsetzen können.

Hoffen auf die Achse Berlin-Paris

Über allem steht die Hoffnung, dass der deutsch-französische Motor nach der Wahl Macrons wieder anspringt und die EU nach vorn bringt. Für die Bundesregierung könnte das allerdings auch weniger angenehme Folgen haben. Denn fest steht: Macron wird den Druck auf Deutschland, wieder mehr zu investieren, weiter erhöhen. Den deutschen Exportüberschuss hat er bereits als "nicht mehr tragbar" bezeichnet.

Laut seinem Wahlprogramm will Macron für die Eurozone gar einen eigenen Haushalt, einen Finanzminister und ein Parlament. Auch hier lautet das Ziel: "deutlich mehr investieren", und zwar auch anhand sozialer Faktoren.

Frankreich-Wahl Vorläufiges Endergebnis Wahlbeteiligung: 74,62% Macron En marche! 66,06% Le Pen Front National 33,94% 1. Wahlgang: 24,01% Sonstige: 54,69% 1. Wahlgang: 21,30% Quelle: Franz. Innenministerium (Stand: 8.5.2017, 08.39 Uhr)

Bei Jean-Claude Juncker kommt Macron damit gut an. Der Kommissionschef fordert schon lange eine stärkere soziale Komponente der EU; erst Ende April legte er weitreichende Pläne für die "soziale Säule" der Union vor. Auch viele Wirtschaftsexperten finden, dass die Eurozone eine stringentere Führung braucht und enger zusammenrücken muss, um die Gemeinschaftswährung überlebensfähig zu halten. Allerdings herrscht in diversen EU-Ländern - nicht zuletzt in Deutschland, und dort vor allem bei CDU und CSU - erhebliche Skepsis, Brüssel mehr Kompetenzen, geschweige denn mehr Geld zu geben. Finanzminister Wolfgang Schäuble etwa will erst einmal die Schulden anderer EU-Länder reduziert sehen.

Zudem hat auch Juncker schon darauf hingewiesen, dass die Einrichtung eines EU-Finanzministeriums nur mit einer Änderung der Verträge möglich wäre. Das aber verlangt nach einem einstimmigen Beschluss der Mitgliedstaaten, was vorsichtig ausgedrückt ein kniffliges Unterfangen wäre. Denn vollends geschlagen sind die EU-feindlichen Populisten keineswegs.

Im Video: Frankreichs neuer Präsident in Zahlen

Video DPA

Zwar hat Macrons Wahl bewiesen, dass man mit einer dezidiert pro-europäischen Agenda Wahlen gewinnen kann. Allerdings haben sich auch zwei andere Dinge gezeigt: Ein Außenseiter kann siegen, und der Sturz einer Volkspartei in die Bedeutungslosigkeit kann atemberaubend schnell erfolgen - wie etwa im April in den Niederlanden, wo die Sozialdemokraten von knapp 25 auf 5,7 Prozent abschmierten. Beides dürfte langfristig nicht eben zur Stabilität des politischen Europa beitragen.

Front National so stark wie nie

Und auch wenn nun überall von einem "Erdrutschsieg" Macrons die Rede ist: Der Front National hat mehr Stimmen gewonnen als je zuvor in einer Präsidentschaftswahl. Zwar wurde der Aufstieg des Populismus in der EU insgesamt zunächst gestoppt. Ob das aber eine Trendwende oder nur ein vorübergehender Rückschlag ist, weiß niemand.

Wohl auch deshalb dürfte Macron mit einigen seiner Vorschläge in Berlin auf Skepsis stoßen, zumindest bis zur Bundestagswahl im September. Denn mit einem dezidiert pro-europäischen Wahlkampf, das ahnt man bei CDU und CSU, lässt sich die AfD kaum in Schach halten.

"Abwarten bis zur Bundestagswahl ist keine Option", meint dagegen der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold. Projekte wie ein gemeinsames Budget der Eurozone und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts müssten sofort angegangen werden: "Es gibt jetzt einen europäischen Handlungsspielraum, den Deutschland nicht blockieren darf."

Auch aus der Union sind Warnungen davor zu hören, Macron zappeln zu lassen. Er müsse seine Reformen schnell einleiten, meint etwa der CDU-Europapolitiker Elmar Brok. "Nicolas Sarkozy und François Hollande haben ihre Präsidentschaften verschlafen", sagt Brok. "Beiden fehlte der Mumm, die notwendigen Reformen gleich zu Beginn ihrer Regierungszeit anzugehen."

Außer Mumm braucht Macron dafür aber auch eine Mehrheit für seine "En Marche!"-Bewegung bei der Parlamentswahl Mitte Juni. Deutsche Sparpolitik-Rhetorik, so viel scheint sicher, wäre dabei wenig hilfreich. Sollte die Wahl zu einem "Splitterparlament" in Paris führen, wäre es für Macron enorm schwer, Reformen umzusetzen, meint Herbert Reul, Chef der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament. Dann drohe "zunehmender Europafrust". Man müsse deshalb "mit allen pro-europäischen Kräften" daran arbeiten, dass sich die Situation in Frankreich stabilisiert.

Zusammengefasst: Emmanuel Macron wird Frankreichs neuer Präsident - und in der EU gibt es Hoffnung, dass die deutsch-französische Achse bald wieder besser funktioniert. Doch dafür muss er zunächst harte Reformen im eigenen Land durchsetzen, wofür er auch Unterstützung aus Berlin braucht. Die Bundesregierung steht Macrons Plänen für die EU allerdings skeptisch gegenüber.