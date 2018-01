Konservative schwärmen für Macron Meine Ideen - aber könnt ihr haben

Der Satz lässt an Klarheit nichts zu wünschen übrig. "Die EVP-Fraktion möchte, dass der Euro ein politisches Gesicht bekommt." So steht es auf Seite drei eines Papiers, in dem die größte Fraktion im Europaparlament ihre Antwort auf Emmanuel Macron formuliert.

Ein politisches Gesicht - damit ist ein europäischer Finanzminister gemeint, eine Kernforderung des französischen Präsidenten, wenn es um den Umbau der Wirtschafts- und Währungsunion geht. Und noch eine weiterer zentraler Punkt aus Macrons Ideenkatalog findet sich in dem Text: das Eurozonen-Budget. Als Option zwar nur, aber immerhin.

Während in Berlin die Parteichefs von CDU, CSU und SPD in ihren Sondierungsgesprächen höchstpersönlich darüber verhandeln, wie weit Deutschland Macron entgegenkommen soll, sind die konservativen Europaparlamentarier in Brüssel schon mal in Vorleistung gegangen. Das Papier mit dem Titel "Our Euro: stable, stimulating, successful" wurde im Umfeld von EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) erarbeitet und dient als Grundlage für die weiteren Debatten in der Fraktion.

Macron hatte seine Vorschläge bereits mehrfach vorgetragen, im französischen Wahlkampf und danach. Weil in Berlin aber noch keine neue Regierung gebildet werden konnte, wartet er seitdem auf eine verbindliche Antwort.

Bisher kaum Reaktionen aus Deutschland

Zwar hatte Kanzlerin Angela Merkel zuletzt in Brüssel angekündigt, gemeinsam mit dem Präsidenten bis zum März Vorschläge vorzulegen. Bislang jedoch liegt von deutscher Seite nur die Idee von Ex-Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auf dem Tisch, den Europäischen Rettungsfonds ESM zu einer Art Europäischer Währungsfonds umzubauen.

Umso bedeutender ist nun das Papier der EVP-Spitze. Die Europaparlamentarier unterstützten darin Schäubles Vorschlag für einen Europäischen Währungsfonds. "Um Finanzspekulanten, die einzelne Mitgliedstaaten angreifen wollen, daran zu hindern, sollte der Europäische Rettungsfonds ESM zu einem vollständigen Europäischen Währungsfonds (EMF) umgebaut werden", heißt es.

Die Autoren beschreiben unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Einrichtung aussehen könnte. Eine Variante: Der Direktor des Währungsfonds wird künftig vom Parlament direkt gewählt - was eher unwahrscheinlich ist. Denkbar ist, dass der Währungsfonds als EU-Institution nach dem Gemeinschaftsrecht behandelt wird (so wie es die EU-Kommission möchte). Oder er könnte "unabhängig" handeln, "auf der Basis von Expertise", wie es in Richtung Kommission spitz heißt.

Die verschiedenen Optionen zeigen, wie unterschiedlich die Interessenslagen der EU-Mitglieder sind. Während Deutschland und die Niederlande jeden Hinweis vermeiden wollen, dass es innerhalb der EU zu neuen Geldtransfers kommen könnte, drängen andere Mitgliedstaaten, vorrangig aus dem Süden, auf mehr Unterstützung in Krisenlagen. Ein - bislang rein theoretisches - Beispiel dafür wäre, wenn es in Irland wegen des Brexit zu einer größeren Wirtschaftskrise kommen sollte.

Entsprechend versucht die EVP, in der beide Seiten vertreten sind, eine Brücke zu schlagen. Zwar ist es ist unwahrscheinlich, dass sich ausgerechnet Europas Konservative am Ende geschlossen hinter Macrons Eurozonen-Budget stellen. Zusätzliches Geld, "um die Wirtschaft der Mitgliedstaaten in schwierigen Zeiten zu stabilisieren", soll es indes schon geben.

Soll der Finanzminister Finanzminister heißen?

Offenbar soll es vor allem dazu genutzt werden, "die sozialen Kosten notwendiger Reformen" abzufedern, wie es in dem Papier heißt. Euro-Hardlinern dürfte zudem die Forderung nach einem Insolvenzverfahren für Pleitestaaten gefallen, für die sich im Bundestagswahlkampf vor allem die FDP stark gemacht hatte.

Macrons Forderung nach einem europäischen Finanzminister erhält ebenfalls Rückhalt. Unklar sind allerdings noch der Name - und die damit verbundenen Kompetenzen. Die Vorschläge reichen von "Vizepräsident der EU-Kommission", über "Koordinator der Wirtschafts- und Währungsunion" bis zum ausdrücklich so bezeichneten "Europäischen Finanzminister".

Offen zeigt sich die EVP-Fraktion, was den Aufgabenzuschnitt eines solchen Amtes angeht. Für die Parlamentarier ist nicht ausgeschlossen, dass der Finanzminister die Kompetenz bekommen soll, die sogenannten länderspezifischen Empfehlungen der Kommission zur Wirtschaftspolitik der EU-Mitglieder durchzusetzen.

Bei den Sondierungsgesprächen in Berlin spielt das Thema Europa derzeit eine weit größere Rolle als bei Koalitionsverhandlungen in der Vergangenheit. Das liegt zum einen an dem Drängen Macrons, zum anderen an der Tatsache, dass die nächste Bundesregierung rasch eine Haltung zu den für Deutschland kostspieligen Verhandlungen über das künftige EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027 finden muss. Wegen des Brexit muss die EU dann erstmals ohne die Milliarden der Briten auskommen.

Nach SPIEGEL-Informationen sprachen Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und der SPD-Vorsitzende Martin Schulz am Montag über Europa, ohne dass es bereits zu einer endgültigen Verständigung gekommen ist. Läuft alles nach Plan, sollen die Sondierungen in der Nacht zum Freitag zum Abschluss kommen.