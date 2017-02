Wahlkampf in Frankreich Macron erhält Unterstützung von Bayrou

Zwei Monate vor der französischen Präsidentschaftswahl hat der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron einen wichtigen Bündnispartner gewonnen. Der Zentrumspolitiker François Bayrou verzichtete auf eine eigene Kandidatur und bot Macron eine Allianz an. Dieser nahm das Angebot an und sprach von einem "Wendepunkt im Präsidentschaftswahlkampf".

Bayrou begründete seine Entscheidung mit der Gefahr eines Erfolgs der Rechtspopulistin Marine Le Pen vom Front National. Der Zentrumspolitiker hatte 2002, 2007 und 2012 selbst für das Amt des Staatspräsidenten kandidiert, war aber stets in der ersten Runde ausgeschieden. Vor fünf Jahren holte er rund neun Prozent der Stimmen und unterstützte bei der anschließenden Stichwahl den Sozialisten François Hollande, der letztlich auch gewann.

Bayrou genießt bei vielen Franzosen hohes Ansehen. Umfragen für die Präsidentschaftswahl sahen den Bürgermeister der südfranzösischen Stadt Pau und früheren Bildungsminister allerdings nur bei rund fünf Prozent. Er schließt sich nun Macron an, der ebenfalls einen Mittekurs fährt und ähnliche Wählergruppen anspricht.

Dennoch stellte Bayrou Bedingungen für ein Bündnis. Unter anderem will er ein Gesetz über Moral in der Politik, um gegen Interessenskonflikte vorzugehen. Ein Sprecher Macrons sagte dem Sender BFMTV, dass sich die beiden Politiker am Donnerstag treffen wollen, um über diese Themen zu sprechen.

Macrons Umfragewerte waren zuletzt deutlich zurückgegangen. Mit Äußerungen zur französischen Kolonialzeit hatte er Kritik auf sich gezogen. Meinungsforscher sehen derzeit Front-National-Chefin Le Pen in der ersten Wahlrunde am 23. April vorne, vor Macron und dem Konservativen François Fillon. In der Stichwahl am 7. Mai würde sie demnach aber sowohl Macron als auch Fillon klar unterliegen.