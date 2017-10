Emmanuel Macron "Frankreich ist zurück"

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Sonntag sein erstes längeres nationales Fernsehinterview gegeben, es dauerte rund eine Stunde und wurde live übertragen. Dabei sprach der 39-Jährige über zahlreiche Themen, darunter die folgenden:

Macron hob die Erfolge Frankreichs seit seiner Wahl zum Präsidenten hervor. Paris wurde als Veranstaltungsort für die Olympischen Spiele 2024 ausgewählt. Die frühere französische Ministerin Audrey Azoulay soll demnächst an der Spitze der Uno-Kulturorganisation Unesco stehen. "Wir sind hier. Frankreich ist zurück", sagte Macron den TV-Sendern TF1 und LCI.

und kümmere sich vor allem um die Reichen: Er sei der Präsident aller Franzosen. Macron erwartet spürbare Auswirkungen seiner Arbeitsmarkt-Reformen spätestens in zwei Jahren. "Die Arbeitslosigkeit geht derzeit zurück", sagte er. "Wir werden den vollen Effekt der derzeit von der Regierung umgesetzten Reformen in eineinhalb bis zwei Jahren sehen." Während des Wahlkampfs hatte Macron erklärt, die Arbeitslosenquote von nahe zehn Prozent bis zum Ende seines Mandats auf sieben Prozent zu senken. "Ich tue die Dinge, von denen ich im Wahlkampf gesagt habe, dass ich sie tun werde."

Macron ist mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump uneins über die Klimapolitik und Iran . Trump wolle "die Sache mit Iran verhärten", sagte Macron. Das halte er für eine "schlechte Methode". Macron hob gleichzeitig die Bedeutung der USA im gemeinsamen Anti-Terror-Kampf im Nahen Osten und in Afrika hervor. "Die Vereinigten Staaten sind unsere Verbündeten."

Macron bekräftigte seine Absicht, nach Iran zu reisen. Der Élyséepalast hatte bereits am Freitag angekündigt, Macron könnte seinen iranischen Amtskollegen Hassan Rohani besuchen. Details waren dazu aber offen geblieben. Trump hatte am Freitag in Washington den Druck auf die Regierung in Teheran erhöht und nicht anerkannt, dass der Iran das Atomabkommen einhält.

Nach der tödlichen Messerattacke von Marseille und Behördenversagen will Frankreich verstärkt auf einen härteren Kurs bei Abschiebungen setzen. Ausländer, die eine Straftat begingen und keine Aufenthaltserlaubnis hätten, würden abgeschoben, sagte Macron. "Ich werde hier unerbittlich sein." Macron dringt darauf, Harvey Weinstein die Auszeichnung der Ehrenlegion zu entziehen. Dem Filmproduzenten werden sexuelle Belästigung und Vergewaltigung vorgeworfen. "Ja, ich habe in der Tat die Schritte eingeleitet, um die Ehrenlegion zu entziehen", sagte Macron.

In einem Gespräch mit dem SPIEGEL hatte Macron kürzlich auch über seine neue Rolle gesprochen. Das Präsidentendasein sei für einen selbst das Ende der Unschuld und verändere das Leben gewaltig: "Alles, was man tut, was man sagt - aber auch das, was man nicht sagt -, hat plötzlich eine Bedeutung."

Auf die vor allem in Frankreichgeäußerten Vorwürfe, er sei arrogant und ein Präsident der Reichen, meinte Macron gegenüber dem SPIEGEL: "Ich bin nicht arrogant, ich bin entschlossen." Den traurigen Reflexen des französischen Neids werde er nicht nachgeben, "weil eben dieser Neid unser Land lähmt". (Lesen Sie hier das ganze Gespräch im neuen SPIEGEL.)