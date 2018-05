Vor erstem Jahrestag Tausende Franzosen demonstrieren gegen Macron

Studenten, Eisenbahner, Linke: In Paris sind am Samstag Tausende Franzosen aus Protest gegen ihren Präsidenten Emmanuel Macron auf die Straße gegangen. Sie zogen gemeinsam durch das Zentrum der französischen Hauptstadt und hielten dabei Schilder mit Aufschriften wie "Stop Macron" in die Höhe. Bald jährt sich seine Amtsübernahme zum ersten Mal.

Der Protest richtete sich gegen diverse Reformen des Präsidenten und seiner Regierung. Kritiker werfen Macron vor, mit seiner Politik vor allem Unternehmen und Besserverdiener zu bevorzugen.

Erst vor wenigen Wochen hatte es an etwa zwei Dutzend Universitäten, darunter Lille, Toulouse, Rennes, Straßburg, Metz, Nancy, Proteste gegen die Hochschulreform von Macrons Regierung gegeben. Streikende Studenten hatten den Zugang zu Uni-Gebäuden versperrt, Hörsäle besetzt und damit den Lehrbetrieb lahmgelegt.

Macron weilt weit entfernt

Der Protestzug in Paris wurde nun von einem Großaufgebot der Polizei abgesichert. Nach massiven Ausschreitungen am Rande von Demonstrationen am 1. Mai in Paris waren die Sicherheitsvorkehrungen für die Veranstaltung verschärft worden. Die Polizei kündigte an, 2000 Beamte einzusetzen.

Beobachter sehen die Demonstration als Test dafür, ob sich die zersplitterte Linke in ihrem Protest gegen den sozialliberalen Macron vereinen kann. Die Linkspartei La France Insoumise ("Das unbeugsame Frankreich") unterstützte den Protestmarsch. Unter anderem trat ihr Chef Jean-Luc Mélenchon auf.

Macron selbst war am Samstag Tausende Kilometer von den Protesten entfernt. Das Staatsoberhaupt beendete einen Besuch im französischen Überseegebiet Neukaledonien im Südpazifik.