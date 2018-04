Emmanuel Macron im TV-Interview Sprechstunde beim Oberlehrer der Nation

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Emmanuel Macron zur Mittagspause im TV-Interview. Der Ort: Berd'huis in der Normandie, ein ultramoderner Klassenraum in einer beispielhaften Grundschule. Hier liegt das ländliche Frankreich. Und Macron gibt den Oberlehrer der Nation. Während die Citoyens am Esstisch sitzen, kämpft der Präsident sechzig Minuten lang um seinen angekratzten politischen Ruf.

Macron, der sich im Wahlkampf vor einem Jahr selbst als "Jupiter" bezeichnet hatte, ist aus dem Olymp der Umfragen gestürzt. Und seine Art - autoritär, geradeaus, bonapartistisch - stößt auch in der eigenen Partei La République en Marche zunehmend auf Unverständnis. Also muss Pädagogik her, die Franzosen sollen endlich verstehen, dass es "um das Haus Frankreich" geht.

Zuerst aber gibt Macron den Staatschef von Weltrang: Er beschuldigt Syrien, am vergangenen Samstag in der Stadt Duma Chlorgas eingesetzt zu haben, "Wir haben Beweise." Also müsse das Assad-Regime bestraft werden. Die "Möglichkeiten des Einsatzes von Chemiewaffen" will er künftig verhindern. Macron sagt aber auch: "Wir werden keine Eskalation zulassen."

Nous avons la preuve que des armes chimiques ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad. #EMacronTF1 pic.twitter.com/CaJJ19wdOp — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12. April 2018

Dann doziert der Präsident über sein Lieblingsthema, den großen Umbau des "Hauses Frankreich". Macron will sein Image als entscheidungsfreudiger Manager der Republik, der aufräumt mit den historischen Altlasten ungetaner Reformen, verbessern - und dabei zugleich die Bereitschaft zum Dialog mit den Bürgern demonstrieren. Mit "Pädagogik", wie es aus dem Elysee heißt.

Für die Schulen in Frankreich bedeutet das: Kleinere Klassen, Kindergarten ab drei Jahren. Für die marode Eisenbahn-Gesellschaft SNCF heißt das: Reform, aber kein Kratzen am Status der Bahner.

Zur Krankenhausmisere sagt Macron: "Muss man besser organisieren". Also umstrukturieren, "mehr Geld für die Gesundheit, aber nicht für ein System, das nicht mehr funktioniert". Und natürlich mehr Personal für Kliniken und Altenheime. "Das Problem wird angegangen werden, versprochen."

An die Adresse der Alten sagt er: "Ich sage ihnen Danke." Die Pensionskürzungen seien eine Geste der Solidarität und überhaupt: "Es gibt keine Missachtung. Ich habe Rentner noch nie als Geldbörsen betrachtet."

"Vertrauen Sie mir"

Steuersenkungen erteilt Macron eine Absage, weil die Schulden zu hoch seien. "Wenn wir mehr Geld haben, dann sollten wir investieren - in Industrie, Landwirtschaft." Über die wachsende Kluft zwischen Stadt und Land sagt Macron: "Es ist komplizierter, als es das Klischee erscheinen lässt."

Erneut betonte Macron, dass mehr Flexibilität für die Industrie, mehr Arbeitsplätze, bessere Ausbildung und Fortbildung gefordert seien: "Die Firmen sind kollektive Unternehmungen, von denen alle profitieren sollen." Und immer wieder sagt Macron: "Vertrauen Sie mir, ich tue, was ich sage."

Natürlich, seine sinkende Beliebtheit interessiere ihn nicht, da stehe er drüber, sagt Macron: "Man kann sich nicht nach den Umfragen richten." Zugleich aber verteilt der Staatschef aber Wohltaten für ausgewählte Gruppen. So hat er den Jägern - fünf Millionen potenzielle Wähler - die Kosten für den Jagdschein von 400 auf 200 Euro gekürzt.

Reicht diese TV-Sprechstunde, um Vertrauen beim Wähler zurückzugewinnen? Ziemlich ungewiss, ob Macrons Kurs bei den Arbeitern von SNCF, Air France, den Richtern und Studenten ankommt. In der Sache -"La transformation" - will der Staatschef nämlich hart bleiben. Kinn nach oben, aufrecht - und immer mitten durch. "Ich bitte um Geduld", sagt Macron, wiederholt aber mehrfach sein Credo: "Ich bin nicht naiv, ich weiß, dass es Schwierigkeiten geben wird. Aber nichts wird mich aufhalten."

Zusammengefasst: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sein angekratztes Image aufpolieren, seine umstrittenen Reformen erklären - und zugleich Bereitschaft zum Dialog mit den Bürgern signalisieren. In einem Klassenzimmer gibt er ein TV-Interview. Er spricht über den Giftgasangriff in Syrien ("Wir haben Beweise"), mehr Geld für Schulen und Krankenhäuser. Steuern will er nicht kürzen. Die Bürger bittet er "um Geduld".