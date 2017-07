Macron-Show in Versailles Heute ein Sonnenkönig

Emmanuel Macron hatte sie alle antanzen lassen, für seine Rede die ganz große Inszenierung gewählt: Die 577 Abgeordneten der Nationalversammlung und die 348 Senatoren waren ins Schloss von Versailles einbestellt. Frankreichs Präsident skizzierte die "wichtigen Leitlinien" für seine fünfjährige Amtszeit: Verfassungsänderungen für Parlament und Wahlrecht, Reform von Justiz und Arbeitsrecht, Sanierung des Haushalts, mehr Verantwortung für Minister und mehr soziale Gerechtigkeit.

Mindestens so wichtig wie die ambitionierten Forderung nach einer "tiefen Transformation" des "verknöcherten Systems", nach Frieden, ökologischer Erneuerung und einer Modernisierung Europas war die präsidiale Show selbst: Macron sprach vor dem Kongress - beiden Häusern des französischen Parlaments. Das hatte was von Krönungsmesse.

Zwar ist die Ansprache an die Volksvertreter ein Privileg des Präsidenten. Bislang aber machten Macrons Vorgänger nur in Ausnahmesituationen davon Gebrauch; der neue Staatschef will den Auftritt in Versailles hingegen als "jährliche Übung" gestalten, eine "Rede an die Nation" nach dem Vorbild der US-Präsidenten.

Zunächst machte der Staatschef damit deutlich, wer in der Hierarchie der V. Republik des Emmanuel Macron das Sagen hat. Mit seiner Rede nur einen Tag vor der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Edouard Phillipe, bei der traditionellerweise die politische Marschroute vorgegeben wird, degradierte Macron seinen Premier. Gerade mal die Details der präsidialen Weisungen darf dieser noch verbreiten. Das sieht Philippe naturgemäß anders: "Keine Erniedrigung, wir ergänzen uns."

In Wahrheit regiert nur Macron: Ob bei der Vergabe der wichtigsten Parlamentsposten oder der Berufung des Fraktionschefs der Regierungspartei "La Republique En Marche" (REM) - stets entschied der Präsident persönlich, welche seiner loyalen Anhänger die Schalt- und Schlüsselstellen der Republik verwalten. Zugleich waren die neuen REM-Parlamentarier bei einem Seminar auf den Kurs Macrons eingeschworen worden. Für das Kabinett folgte ein Treffen zum "Team-Building", bei dem die Minister an die Regierungsdisziplin erinnert wurden. Kein Boot-Camp, versicherte Regierungssprecher Christophe Castaner, "sondern eine Gelegenheit für philosophischen Austausch."

Schon wird Macron, der sich in Stil und Machtbewusstsein an Charles de Gaulle und François Mitterrand orientiert, von der Opposition als "republikanischer Monarch" gerügt. Jean-Luc Mélenchon, Führer der linken Oppositionspartei "Frankreich der Aufsässigen", bezeichnete den Staatschef gar als autokratisch herrschenden "Pharao". Seine Fraktion, sowie ein Handvoll Abgeordnete von Zentrumsabgeordneten, boykottierten daher Macrons Auftritt in Versailles.

Es bleibt ein symbolischer Widerstand. Angesichts der überwältigenden REM-Mehrheit, kann die Opposition nur frustriert zuschauen - oder bleibt eben gleich weg: Die versprengten Reste der Sozialistischen Partei (PS) stehen vor dem politischen Exitus, nachdem ihr erfolgloser Präsidentschaftskandidat Benoit Hamon die Partei verließ. Und auch den 93 Republikanern droht die Spaltung - in einen Macron-freundlichen Flügel der "Konstruktiven" und die Bastion der konservativen Rechten.

Ende der "Macromanie" nicht in Sicht

Der Präsident kann daher unbesorgt der ersten Vertrauensabstimmung entgegensehen und im Alleingang seinen neoliberalen Umbau verfolgen. Das Acht-Milliarden-Loch im Budget? Wird gestopft, verspricht die Regierung. Die Kontroverse um die Verlängerung des Ausnahmezustands? Nach den jüngsten Attentaten kein Thema. Selbst die Affären ehemaliger Minister haben Macrons Ruf nicht angekratzt, nachdem er sie aus dem Kabinett entfernte. Die "Macromanie" ist ungebremst, mokiert sich das Polit-Magazin "Marianne" und vergleicht den neuen Präsidenten schon mit seinem hyperaktiven Vorgänger Nicolas Sarkozy.

Tatsächlich genießt Macron zwei Monate nach seinem Start noch immer den Ruf des Reformers - auch dank seines brillanten PR-Geschicks: Macron beim Rollstuhl-Tennis mit Behinderten, Macron beim Staatsakt für Helmut Kohl, Macron bei den Truppen in Mali, Macron im Lok-Fenster bei der Einweihung der neuen TGV-Strecke Paris-Bordeaux: Die Bilder suggerieren einen omnipräsenten Präsidenten als Treiber des Fortschritts. Selbst das offizielle Präsidentenporträt - Macron, stehend vor seinem Schreibtisch, die Arme aufgestützt und eingerahmt von Trikolore und EU-Flagge - soll Tatkraft und Optimismus vermitteln.

AP/ French Presidential Palace Offizielles Präsidentenporträt

"Die Franzosen schwanken zwischen Wohlwollen und Misstrauen", sagt Meinungsforscher Pierre Giacometti angesichts der angekündigten Radikalerneuerung Macrons. "Ihre erste Reaktion auf die Herausforderung ist positiv", sagte er dem "Journal de Dimanche". "Ihr zweiter Reflex zeugt von Argwohn gegenüber den Ankündigungen der Politik", so Giacometti weiter: "Die Franzosen erwarten Resultate."

Macron eineinhalbstündige Rede, getragen vom Pathos, sollte diesem Gefühl gerecht werden. Der Präsident wandte sich direkt an seine Landsleute und rief sie zur Mitarbeit bei dieser "Revolution" auf: "Jeder Franzose muss seinen Teil dazu beitragen." Dann verließ Macron das Schloss von Versailles - vor der Debatte.