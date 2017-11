Deutsch-französische Achse Merkels Krise, Macrons Chance

Sie galten als "perfektes Paar": Angela Merkel und Emmanuel Macron nutzen fast jede Gelegenheit, um ihre politische Zweisamkeit zu demonstrieren. Egal ob Migrationsproblematik, Krisenherd Nahost, oder Katalonien-Konflikt - stets gaben sie das reibungslos abgestimmte diplomatische Duo. Bis jetzt.

Macron hatte schon im Wahlkampf auf eine Annäherung an Deutschland gesetzt. Kaum gewählt, lobte er in Brüssel bereits die "Intimität" des gegenseitigen Verhältnisses, sprach die Kanzlerin mit ihrem Vornamen an. "Angela" erwähnte ihrerseits Macrons frühere Leistungen als Finanzminister.

Es war der Beginn einer Freundschaft, die an die legendäre Partnerschaft zwischen Frankreichs Staatschef François Mitterrand und Deutschlands Kanzler Helmut Kohl erinnerte: Macron beschrieb den Dialog mit Merkel als "direkt, offen und freundschaftlich", sie pries das "Vertrauensklima" und das "ausgezeichnete persönliche Verhältnis".

Nun droht das Berliner Chaos nicht nur die symbiotische Beziehung gründlich durcheinander zu bringen. Die außenpolitische Lähmung der deutschen Regierung könnte die weitreichenden europäischen Visionen von Emmanuel Macron auf Monate blockieren: Dabei hatte der Präsident erst Ende September an der Sorbonne sein Projekt zur "Neugründung Europas" vorgestellt.

Die große Rede an der berühmten Pariser Universität war ein Entwurf für ein Europa "mehrerer Geschwindigkeiten". Im Herzen der eigentliche Motor der Union - Deutschland und Frankreich.

Macrons Plädoyer umfasst eine Reihe radikaler Neuerungen: Darunter eine gemeinsame Wirtschaftsregierung für die Eurozone, mit eigenem Haushalt und eigenem Minister. Obendrein forderte Macron eine gemeinsame militärische Taskforce - bis 2020 sollten die Europäer dazu ihre Streitkräfte mobilisieren.

Zündet der europäische Motor bald wieder?

Die Verwirklichung der Reformpläne unterstrich der Präsident bei einem Auftritt an der Humboldt-Universität mit dem Appell an einen "gemeinsamen Zukunftsentwurf", um die Führer und die Völker Europas von aus ihrer "Lustlosigkeit" zu befreien.

Nun aber könnte aus Macrons hochfliegenden Plänen, mit denen er im kommenden Jahr - und damit rechtzeitig vor den Europawahlen 2019 - punkten wollte, kaum mehr als Symbolik werden. Denn für eine Umsetzung braucht er einen starken Nachbarn. Deshalb sorgt sich auch die EU-Kommission in Brüssel vor einer politischen Lähmung der Bundesrepublik.

"Bei den drei großen Aufgaben - Verteidigung, Wirtschafts- und Währungsunion oder Migrationskrise - kann man nur vorankommen, wenn der deutsch-französische Motor rund läuft", sagte Sébastien Maillard der "Huffington Post". Der Direktor des Pariser Instituts Jacques Delors ist skeptisch: "Wir haben jetzt beim Zünden des Motors eine enorme Verzögerung, die so nicht zu erwarten war."

Kein Interesse an einer Verkrampfung

Wird Macrons Projekt damit zum Kollateralschaden der deutschen Regierungskrise? Oder könnte die Schwäche Berlins dem französischen Präsidenten gar in die Hände spielen?

"Der Scheinwerfer schwenkt von Deutschland nach Frankreich", hatte das britische Magazin "The Economist" bereits nach dem Wahldebakel der Kanzlerin getitelt: "Ein dynamischer Emmanuel Macron und eine reduzierte Angela Merkel weisen auf eine neue Ordnung in Europa."

Zumindest auf diplomatischem Parkett ist Macron bereits jetzt sehr aktiv. Nach seiner jüngsten Rundreise durch den Osten Europas - Österreich, Rumänien, Bulgarien - ist nun eine Tournee durch westliche Hauptstädte geplant. Und bis zum Ende seiner fünfjährigen Amtszeit will Macron alle EU-Staaten besuchen.

Vorerst schlug sich der Präsident solidarisch auf die Seite der angeschlagenen Kanzlerin. "Frankreich hat kein Interesse daran, dass sich die Lage verkrampft", so Macron zuletzt. "Wir brauchen einen stabilen und starken Partner, um zusammen voranzukommen." Angesichts des deutschen Dilemmas bekräftigte er aber seine eigene Führungsrolle: "Das bedeutet auch, dass wir jetzt weiter vorangehen müssen."