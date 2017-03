Präsidentschaftswahl Macron kündigt "radikalen Umbau" Frankreichs an

Für seine Kritiker ist er ein Utopist, seine Anhänger sehen in ihm einen Messias: Der unabhängige Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron soll bei der Wahl Ende April und Anfang Mai einen Sieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen verhindern. "Die Gesellschaft, die ich will, ist zugleich von ihren Blockaden befreit und schützt die Schwächsten", kündigte er am Donnerstag bei der lange erwarteten Vorstellung seines Wahlprogramms an.

Macron kündigte einen "radikalen Umbau" Frankreichs an. Er werde Ungerechtigkeiten im Rentensystem beseitigen und Staatsanteile an Unternehmen veräußern. So will Macron Anteile an solchen Firmen verkaufen, an denen der Staat nicht die Mehrheit hält. Er werde Aktien im Wert von insgesamt zehn Milliarden Euro abstoßen, kündigte Macron an. Das Geld solle in einen "Fond für Industrie und Innovation" fließen, mit dem künftige Projekte finanziert werden sollten.

Sein Programm sieht auch Reformen der Arbeitslosigkeitsversicherung und des Arbeitsrechts vor. Geplant sind zudem Entlastungen für Geringverdiener. Zugleich versprach Macron, über fünf Jahre 60 Milliarden Euro einzusparen, um Frankreichs Defizit zu reduzieren.

Macron will im Fall eines Wahlsiegs auch die Beschäftigung von Familienmitgliedern durch Parlamentarier verbieten. Abgeordnete sollen auch nicht mehr als Berater tätig sein können, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Außerdem kündigte er an, im Falle seines Sieges das Parlament in beiden Kammern um ein Drittel zu verkleinern. In der Nationalversammlung, dem Unterhaus, sitzen 577 Abgeordnete. Im Senat sind es 348.

In der jüngsten Opinionway-Umfrage gewinnt die Vorsitzende des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, mit 25 Prozent die erste Runde der Präsidentenwahl am 23. April. Macron kommt hier auf 23 Prozent, sein konservativer Konkurrent Francois Fillon auf 21 Prozent. In der entscheidenden zweiten Runde am 7. Mai würde Macron Le Pen mit 63 zu 37 Prozent schlagen. In einer Stichwahl zwischen Fillon und Le Pen würde der Konservative mit 60 Prozent vor der FN-Chefin (40 Prozent) gewinnen.

Seinen beiden wichtigsten Konkurrenten Fillon und Marine Le Pen warf Macron vor, mit ihrer Kritik an Ermittlungsbehörden den Rechtsstaat anzugreifen. Der Konservative Fillon und die Rechtspopulistin Le Pen von der Front National (FN) haben beide mit Ermittlungen zur Beschäftigung parlamentarischer Mitarbeiter zu kämpfen. Fillons Kampagne wird schwer vom Verdacht belastet, er habe seiner Frau eine Scheinbeschäftigung auf Parlamentskosten verschafft. Fillon weist die Vorwürfe zurück und hatte das Vorgehen der Ermittler am Mittwoch als "politische Ermordung" bezeichnet.

Auch Le Pen hatte laufende Ermittlungen zur Beschäftigung von Assistenten durch FN-Abgeordnete im Europaparlament immer wieder als politisches Manöver eingestuft. Am Donnerstag stimmte das Europaparlament mit breiter Mehrheit dafür, die parlamentarische Immunität Le Pens als Europaabgeordnete wegen der Verbreitung von Gewaltbildern - unter anderem einem Foto des enthaupteten Leichnams des US-Journalisten James Foley - aufzuheben. Die 48 Jahre alte Rechtspopulistin verliert damit den Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung in dem Fall.