Frankreich Macrons Innenminister will gehen - darf aber nicht

Frankreichs Innenminister Gérard Collomb beharrt gegen den ausdrücklichen Willen von Präsident Emmanuel Macron auf seinem Abgang aus der Regierung. Am Montag war bekannt geworden, dass Macron ein Rücktrittsangebot Collombs abgelehnt hatte. Am Dienstag wiederholte der Minister jedoch: Er wolle wirklich gehen.

Wie geht es nun weiter? Der Staatschef erklärte, er nehme die Rücktrittsabsicht zur Kenntnis und warte nun auf Vorschläge von Premierminister Édouard Philippe für die Nachfolge.

Die Entscheidung Collombs ist ein weiterer Schlag für Macron, nachdem erst vor rund einem Monat Umweltminister Nicolas Hulot überraschend zurückgetreten war. Der Innenminister galt lange als Schwergewicht der Regierung; er war sehr früh ein Unterstützer Macrons gewesen.

Collomb stand in der Kritik, seit er Mitte September angekündigt hatte, im kommenden Jahr aus der Regierung ausscheiden zu wollen. Er will dann 2020 bei der Kommunalwahl in Lyon antreten, wo er lange Bürgermeister war. Oppositionspolitiker sehen es als problematisch an, dass der Chef des wichtigen Innenministeriums gewissermaßen auf dem Absprung ist.

Die Opposition reagierte empört. Sozialistenchef Olivier Faure sprach auf Twitter von "einem nie dagewesenen Kasperletheater". Die politische Krise fällt in eine schwierige Zeit für Macron: Er ist in den Umfragen abgerutscht.