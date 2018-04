Französischer Präsident Macrons langer Marsch durch Europa

Emmanuel Macron ist eigentlich ein Quereinsteiger aus der Wirtschaft. Er arbeitete einst für die traditionsreiche Pariser Investmentbank Rothschild. Vielleicht fängt der französische Präsident in der Politik deshalb gerne ganz von vorne an.

"Wenn man Leute fragt, aus welchem Land sie kommen, sagt niemand: Ich bin Europäer. Was soll dann Ihr Gerede von der Europäischen Souveränität?" wird Macron am Dienstagabend in der ostfranzösischen Kleinstadt Epinal in einem Bürgerforum gefragt. Genau so hat es der Präsident gerne, auf solche Grundsatzfragen springt er an: Es folgt an diesem langen Abend in den Vogesen mit 400 Bürgern eine Eloge des Protagonisten auf die Trennung zwischen Nationalgefühl und Souveränität. "Er redet wie ein Lehrer", unkt am nächsten Tag das Pariser Boulevard-Blatt "Le Parisien".

Genau so aber fing Macron auch vor zwei Jahren an, im Frühjahr 2016, als er seine Bewegung La République en Marche ins Leben rief und die französische Demokratie neu begründen wollte. Niemand nahm ihn damals in Frankreich ernst.

Genauso ist es heute in Europa. ARD und ZDF berichten am Dienstagabend parallel über den Europa-Auftritt Macrons in Epinal und wenige Stunden zuvor im Straßburger Europa-Parlament. Als "Commander Macron" der "nach den Sternen greift", wird er im ZDF verspottet. Die ARD ist auch schon mit ihm fertig: Seine Europa-Vision sei heute "nicht mehr Forderung, sondern Beschwörung". Weghören ist erlaubt.

Die Frage ist, ob Europa Macron heute genauso unterschätzt wie Frankreich vor zwei Jahren. Oder ob er trotz all seiner Macht in Paris ein europäisches Irrlicht bleibt.

Bei all dem Medienwirbel um seine vielen Auftritte fällt gar nicht mehr auf, wie einsam Macron sein kann. Im März machte er seinen Antrittsbesuch beim niederländischen Regierungschef Mark Rutte in Den Haag. Rutte ist einer der schärfsten Gegner Macrons in der Europäischen Union. Er will von dessen Vorschlägen zur weiteren Integration der Eurozone und mehr europäischer Souveränität nichts hören.

Dennoch spulte Macron im historischen Konferenzsaal des Den Haager Binnenhofs noch einmal sein ganzes Europa-Programm ab. Die niederländischen Journalisten gähnten, Rutte schaute weg. Französische Presse war nicht mitgereist. Macron stand allein auf weiter Flur. Aber gab weiter den Europa-Pionier.

Ähnlich im Spätsommer 2016. Macron hatte gerade seinen Job als Wirtschaftsminister hingeschmissen. Zu seinem Auftakt für die französische Präsidentschaftswahlkampagne in einer Pariser Lehrlingsschule erschien er ohne Mitarbeiter in einem Taxi. Später kam ein Pressemitarbeiter auf einem Motorroller dazu. Viel zu tun hatte er nicht, war wenig los.

Da ist sie wieder, die alte Debatte

Am Ende jedoch funktionierte Macrons neuer Lagerkampf: nicht mehr links gegen rechts, sondern progressiv gegen populistisch. Nicht mehr liberales gegen soziales Europa, sondern für oder gegen Europa. So stand er im französischen Wahlkampf am Ende allein gegen die rechtsextreme Marine Le Pen.

Und davor hat die europäische Konkurrenz nun Angst: "Macron will seinen Erfolg mit dem Thema für oder gegen Europa europaweit wiederholen", erklärte ein Mitarbeiter des konservativen Fraktionschefs im Europa-Parlament, Manfred Weber (CSU), kürzlich dem Nachrichtenmagazin "Le Point".

Weber warf dem französischen Präsidenten nach seinen Auftritten in Straßburg und Epinal am Dienstag im ZDF dann auch gleich vor, "die Vergemeinschaftung von weiteren Schulden" zu verfolgen. Das ist nämlich die alte Debatte: reich gegen arm, Nord gegen Süd in Europa. Deutschland muss sich hüten, für andere zu zahlen. Nur redet Macron gar nicht davon. Er hält das für einen nebensächlichen Widerspruch - und sagt am Dienstag in Straßburg: "Die anti-liberale Faszination wächst jeden Tag. Die Antwort auf sie ist nicht die autoritäre Demokratie, sondern die Autorität der Demokratie."

Wird er nun wieder unterschätzt?

Kann er mit dieser Idee in Zukunft auch die parteipolitische Landschaft Europas umbauen? CSU-Mann Weber, analysiert das Pariser Linksblatt "Libération", habe den europäischen Konservativen einen scharfen Rechtsruck verordnet, der Macron alle Tore öffne. Viele pro-europäische Konservative könnten in seine Richtung abwandern. Rückhalt bekäme er auch vom liberalen Lager im EU-Parlement um den Belgier Guy Verhoftstadt, von den deutschen Grünen und den italienischen Demokraten.

"Macrons Partei schließt für die Europawahlen 2019 nicht mehr aus, mit anderen die stärkste Fraktion im EU-Parlament zu bilden", berichtet "Libération". Es klingt genauso lächerlich wie die ersten Umfragen im Herbst 2016, die Macron Siegeschancen bei den Präsidentschaftswahlen einräumten. Dem erprobten Neuanfänger Macron dürfte das alles gerade viel Spaß machen.