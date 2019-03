Macrons Debatten-Marathon Lange Nacht, hat's was gebracht?

Emmanuel Macron hält sich nicht lange mit Höflichkeiten auf, Frankreichs Präsident kommt direkt zu einer der entscheidenden Fragen dieses Abends im Élysée-Palast: "Werden unsere Mitbürger diese Debatte verstehen, wo gerade diese schrecklichen Ereignisse auf den Champs-Elysées geschahen?", fragt er seine Gäste.

Erst viele Stunden später werden sie sein Haus wieder verlassen.

Dazwischen liegt das, was der französische Präsident "die große Debatte" nennt - eine öffentliche Diskussion auf allen Ebenen der Gesellschaft über die Gelbwesten und die Krise im Land. Macron hat diese Diskussion im Januar selbst begonnen - in Gesprächen mit Bürgermeistern von Region zu Region.

Dieses Mal aber will er die Debatte auf nationaler Ebene in einem Kreis von rund 60 Intellektuellen fortführen. Ökonomen, Soziologen, Philosophen und Schriftsteller sind seine Gäste. Es geht munter los: "Seit vier Monaten erleben wir einen anarcho-faschistischen Staatsstreich", geht der Schriftsteller Pascal Bruckner den Präsidenten an. "Rechts- und Linksextremisten sind in ihrem Hass vereinigt, selbst wenn sie die Marseillaise singen. Aus dem Ausland betrachtet, geht Frankreich gerade unter. Die Regierung erscheint ohnmächtig. Wann wird sich Paris endlich der Gelbwesten entledigen?" fragt Bruckner.

Symptom einer tieferen Krise

Macron lässt sich von Bruckner nicht aus dem Konzept bringen. Dabei soll er noch am Wochenende laut französischen Medienberichten getobt haben. Nie wieder dürften sich die Szenen auf den Champs-Élysées wiederholen, soll er seine Minister und Behördenchefs angefahren haben.

Noch am Montag ließ Macron den obersten Pariser Polizisten feuern. Und zur gleichen Zeit, als der Präsident mit den Intellektuellen spricht, kündigt sein Premierminister Edouard Philippe im Fernsehen Demonstrationsverbote in den Stadtzentren an.

Trotzdem will Macron mit seinen Gästen, wie er sagt, "Abstand zum täglichen Fluss der Aktualität nehmen" und "die Gelbwesten als Symptom einer tieferen Krise betrachten". Er stellt die Frage: "Ist das französische Unglück zivilisatorischer Natur?" Er fordert die Intellektuellen auf, "das nationale und europäische Projekt neu zu definieren". Kein Wunder, dass die neunstündige Diskussion im Élysée-Palast die längste ist, die Macron bisher rund um das Thema Gelbwesten geführt hat. Aber gibt sie auch Antworten?

Gibt Macron den Gelbwesten indirekt Recht?

Zunächst ergreifen die Ökonomen das Wort. Der Präsident dürfe sich von Gelbwesten keine Kaufkraft-Debatte aufzwingen lassen, mahnt Gilbert Cette, Geistesvater von Macrons Arbeitsrechtsreformen, die wie die deutsche Agenda 2010 den Arbeitsmarkt flexibilisieren und den Kündigungsschutz lockern. Cette glaubt, dass immer noch die Massenarbeitslosigkeit das größte französische Problem sei.

Vor allem aber bittet er um Geduld mit den Reformen, deren Ergebnisse bisher auf sich warten lassen. Da aber macht Macron nicht mit: "Wenn die Reform uneffektiv ist, müssen wir sie korrigieren", wirft er bezüglich der von den Gelbwesten hart kritisierten Senkung der Vermögenssteuern für Reiche ein. Macron hatte sich von dieser Maßnahme weniger Kapitalflucht aus Frankreich versprochen und will nun überprüfen lassen, ob sich der erwünschte Effekt eingestellt hat. Gibt er damit den Gelbwesten indirekt Recht?

Er lässt jedenfalls zu, dass es sich nicht nur um Krawallmacher handelt, die Banken zertrümmern. Und er spart nicht mit Selbstkritik: "Wir haben den ökologischen Umbau, den wir wollen, nicht verständlich gemacht. Das war ein Fehler", beurteilt er rückblickend die eigene Benzinsteuererhöhung, die den Gelbwestenprotest im vergangenen Herbst auslöste. Und kassiert prompt scharfe Worte aus der Runde: "Intelligente CO2-Steuern, wie man wirklich eine grüne Wirtschaft pusht - daran habt ihr nicht gedacht!" kritisiert der französische Harvard-Ökonom Philippe Aghion, eigentlich ein Verbündeter Macrons.

Der Präsident wird daraufhin erstmals kleinlaut: "Die großen Investitionsentscheidungen für eine echte Klimapolitik liegen noch vor uns", räumt er ein. Mit anderen Worten: Da hat seine Regierung bisher nichts getan.

Macron analysiert die deutsche Lage

Es wird noch angespannter, als wenig später die französische Mathematikerin und Klimaforscherin Amy Dahan von Macron einen "grünen Deal" verlangt. Dahan spricht von den großen Klimademonstrationen, die in den letzten Tagen auch in Frankreich stattfanden und viele friedliche Gelbwesten anzogen. "Das einzige Grundsatz-Thema, das heute das europäische Projekt wiederbeleben kann, ist das Klima, bei dem Nordeuropa mit uns einig und solidarisch ist", sagt Dahan.

Das besitzt durchaus Sprengkraft, schließlich greift sie damit auch Macrons pathetische, aber bislang ergebnislose Europa-Politik an. Hat er sie falsch konzipiert? Lassen sich die deutschen Verbündeten eher mit Klimapolitik als mit europäischen Sozialtransfers und Jagdbombern ködern?

Vieles steht plötzlich mitten im Pariser Herrschaftszentrum im Beisein des Präsidenten öffentlich zur Debatte. Sechs Stunden überträgt der Radiosender France-Culture direkt aus dem Elysée. Treffend analysiert Macron spät nach Mitternacht die deutsche Lage: Deutschland habe sich wirtschaftlich bisher auf seine Exporte nach China und in die USA verlassen können. Es brauchte allenfalls Osteuropa als billige Produktionsstätte. Doch das ändere sich: Deutschland werde wieder abhängiger von Europa, als Markt und Forschungsplatz.

So geht das Gespräch immer weiter - acht Stunden und zehn Minuten insgesamt -, auch wenn es sich längst nicht mehr um die Gelbwesten dreht. Oder vielleicht doch? Im Frankreich des Jahres 2019 ist alles irgendwie miteinander verwoben.