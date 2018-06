Deutsch-französisches Spitzentreffen Mission Kanzlerinnen-Rettung

Deutsch-französische Politik ist immer auch eine Reaktion auf die Vergangenheit. Noch am Montag ehrte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der alten Festungsanlage am Mont Valérien nahe Paris französische Widerstandskämpfer, die von der deutschen Besatzungsmacht im Zweiten Weltkrieg hingerichtet wurden. Doch bei der jährlichen Zeremonie war Macron mit dem Kopf vermutlich schon ganz woanders - etwa im Schloss Meseberg bei Berlin, wo er an diesem Dienstag die deutsche Kanzlerin trifft.

Vier Stunden wollen die beiden dort im direkten Tête-à-Tête verhandeln. Sie wollen Fragen zwischen Paris und Berlin zur Flüchtlingspolitik und die Reform der Eurozone klären. Dafür haben beide Seiten den ursprünglich geplanten deutsch-französischen Ministerrat - das halbjährliche Treffen beider Regierungskabinette - kurzerhand zu einem Gipfeltreffen der Regierungschefs umfunktioniert.

Wie wichtig Macron das Vorhaben mit Merkel ist, wurde schon am Vortag klar. Es wirkte, als habe er auf dem Mont Valérien ein Befehlskommando ausgegeben: Helft Merkel! Jedenfalls strahlen die europa- und außenpolitischen Mitarbeiter Macrons im Élysée-Palast in Paris seltenen Eifer und Hingabe, ja fast eine Besessenheit aus, es den deutschen Partnern recht zu machen.

Die französischen Diplomaten zeigen sich erleichtert, dass die undiplomatischen Bayern von der CSU der Kanzlerin zwei weitere Wochen Zeit zur Lösung der Flüchtlingsprobleme lassen. Als wollten sie selbst alles unternehmen, in der verbleibenden Zeit Merkels unlösbare Aufgabe für sie zu lösen.

Die französische Regierung ist bereits mit der aufmüpfigen neuen Regierung in Italien im Gespräch und schlägt ein weiteres Gipfeltreffen mit Italienern, Spaniern und Österreichern noch vor dem nächsten EU-Gipfel in zwei Wochen vor, damit eine nachhaltige Neuregelung des europäischen Asylrechts greifbar wird. Damit will Paris sagen: Frau Kanzlerin, verlieren Sie nicht die Hoffnung! Wir bekommen etwas hin, was für die CSU wie eine Lösung aussieht.

Auch bei der Eurozonen-Reform soll es klappen. Franzosen und Deutsche hätten die letzten Tage "gearbeitet, gearbeitet und gearbeitet", heißt es im Élysée-Palast voller Lob auf die Deutschen. Als hätte man sich dieses Mal ihrer in Frankreich stets ebenso gerühmten wie gefürchteten Arbeitsdisziplin geradezu wonnevoll unterworfen. Doch nicht nur das. Offenbar ist Paris auch zu handfesten Zugeständnissen an die Kanzlerin bereit. Alles sieht danach aus, als würde Präsident Macron nicht auf der Einführung eines regelrechten Haushalts für die Euro-Zone bestehen, der der deutschen Regierung eher Angst macht, weil er Leistungen der Starken für die Schwachen in Europa impliziert.

Mehr als nur Routine

"Nicht aus Nettigkeit", versichern die französischen Diplomaten, würde Frankreich hier zurückstecken. Aber es gelte auch die innenpolitische Lage eines jeden zu bedenken. Netter geht es für Diplomaten nicht.

Dabei war der Élysée-Palast noch vor wenigen Wochen gar nicht gut auf Berlin und die Kanzlerin zu sprechen. Da war von einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen Paris und Berlin die Rede. Zwar hatte Merkel gerade eine Laudatio auf den Karlspreisträger Macron in Aachen gehalten. Doch die CDU-CSU-Krise in Berlin hat die der Großen Koalition gegenüber ohnehin skeptischen Deutschland-Experten im Macron-Lager wachgerüttelt.

Sie fürchten nichts mehr als die politische Dauerkrise in Berlin.