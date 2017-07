Vor Merkels Parisbesuch Macron verlangt mehr Investitionen von Deutschland

Vor Beginn des deutsch-französischen Ministerrats hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Deutschland zu mehr Investitionen in Europa aufgefordert.

Deutschland müsse für eine "Wiederbelebung der öffentlichen und privaten Investitionen in Europa sorgen", sagte Macron in einem gemeinsamen Interview mit den Zeitungen der französischen Zeitung "Ouest-France" und der Funke Mediengruppe.

Er habe keine Lektionen zu erteilen, sagte Macron. "Aber wir müssen herausfinden, welches Szenario in gesamtwirtschaftlicher Hinsicht geeignet ist", erklärte der Staatschef vor dem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel in Paris.

Macron machte deutlich, dass Deutschland seine wirtschaftliche Stärke "zum Teil den Missständen in der Eurozone" und "der Schwäche anderer Volkswirtschaften" zu verdanken habe.

Es bestehe ein wirtschaftliches und kommerzielles Ungleichgewicht zwischen Deutschland und seinen Nachbarn. Zugleich gebe es "eine gemeinsame Verantwortung, damit die Eurozone sich so gut entwickelt, wie sie es verdient", sagte Macron. "Deutschland muss sich bewegen, so wie sich auch Frankreich bewegen muss", fügte der Staatschef hinzu.

"Die schon konkurrenzfähig waren, sind noch konkurrenzfähiger geworden"

Merkel und Macron leiten am Donnerstag einen deutsch-französischen Ministerrat. Dabei soll es unter anderem um eine engere militärische Kooperation, um wirtschaftspolitische Fragen und um Bildung gehen. Außerdem soll ein Investitionsprogramm für Informationstechnologie in Höhe von einer Milliarde Euro beschlossen werden, kündigte Macron an.

Thema dürfte auch die - auf Initiative Frankreichs - erneut verschobene Finanztransaktionssteuer sein. Die Abgabe auf Spekulationsgewinne an Börsen ist seit Langem geplant, doch nun offenbarte der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU),das Frankreich dagegen Bedenken hegt.

Deutschlands westlicher Nachbar hofft darauf, vom EU-Austritt Großbritanniens zu profitieren und die Teile der bislang in London beheimateten europäischen Finanzwirtschaft von London nach Paris zu locken. Als früherer Mitarbeiter eines wirtschaftsliberalen Thinktanks und einer Investmentbank kennt Frankreichs Präsident die Bedürfnisse der Finanzwirtschaft sehr genau.

Ungeachtet dessen zeigte sich Macron im Gespräch mit der deutschen und der französischen Zeitungsgruppe erneut den überzeugten Europäer, der auf Gerechtigkeit und Ausgleich bedacht sei.

Macron kritisierte, dass die Eurozone nicht gut funktioniere, weil die Schere zwischen den Ländern immer weiter auseinandergehe. "Die Länder, die bereits verschuldet waren, machen immer mehr Schulden. Diejenigen, die schon konkurrenzfähig waren, sind noch konkurrenzfähiger geworden", sagte der französische Präsident. Diese Situation sei nicht gesund, "weil sie nicht von Dauer ist", fügte er hinzu.

Es gehe nicht darum, die früheren Schulden zu vergemeinschaften, sagte Macron den Zeitungen weiter. Vielmehr gehe es darum, für mehr Übereinstimmung und Solidarität innerhalb der Europäischen Union und der Eurozone zu sorgen, "um für die Zukunft stärkere Solidaritätsmechanismen einzuführen".