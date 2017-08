Frankreichs Präsident im Umfragetief Selfies für das Volk

Offiziell hat Präsident Emmanuel Macron Urlaub. Mit Ehefrau Brigitte verbringt er zwei Wochen in Marseille, untergebracht ist das Paar in der Villa des Präfekten der Region - eine schmucke Anlage im Park Talabot, oberhalb der Hafenstadt, Schwimmbecken inklusive.

Doch Faulenzen ist in diesen Ferien nicht angesagt. Macron nutzt die Sommerpause, um sich bei seinen Landsleuten ins rechte Licht zu rücken: Einen Morgen besucht der Präsident den Fußballklub "Olympique Marseille"(OM), dann schaut er bei einer lokalen Bootswerft vorbei. "Zwanzig Minuten lang blieb die Zeit sehen", schwärmt Besitzer Denis Borg anschließend. "Der Präsident war sehr zugänglich, hat genau zugehört."

Dank unzähliger Fotos bleiben Stippvisiten den Franzosen nicht verborgen: Macron beim Training mit den Kickern, Macron im Fußballtrikot, Macron auf einem Selfie von OM-Verteidiger Gregory Sertic. Ähnlich nahbar die Szenen der anderen Besuche: Macron besichtigt ein Familienunternehmen, die Marseilles typischen Fischkutter herstellen. Macron bei der Begrüßung, Macron nach dem Rundgang, Macron auf einem Gruppenbild mit Staatschef.

Entraînement et déjeuner à la Commanderie avec l'@olympiquedemarseille. Merci au Président, au staff, à Rudi Garcia et aux joueurs pour leur accueil ! Ein Beitrag geteilt von Emmanuel Macron (@emmanuelmacron) am 15. Aug 2017 um 12:42 Uhr

Damit die sommerliche PR-Kampagne nicht zu plump daherkommt, werden die Fotos nicht vom Élysée veröffentlicht, sondern - mit dessen Segen - als vermeintlich spontane Selfies beiläufig in sozialen Netzwerken verbreitet. Manchmal sogar vom Präsidenten selbst: Nach dem Besuch beim Fußballclub bedankt sich Macron auf Instagram persönlich "für den netten Empfang".

Die Beiträge auf Instagram, Twitter und Co. gleichen Postkarten an die Verwandtschaft Zuhause - einzig dass sich hier der Präsident bei seinem Volk in Erinnerung ruft. Freilich mit nur einem Ziel: Macron soll endlich wieder sympathisch erscheinen, kumpelhaft, unverbogen.

Schlechtere Umfragewerte als Hollande

Diese Volksnähe ist überfällig. Seit Macron vor rund 100 Tagen zum Staatschef gekürt wurde, hat sein Ruf als strahlender Sieger deutlich gelitten. Im Mai stimmten noch 62 Prozent für ihn, nun ist nur noch ein Drittel der Franzosen (36 Prozent) sind mit ihrem Präsidenten zufrieden, so eine jüngste Ifop-Umfrage für die Tageszeitung "Le Figaro". Selbst Vorgänger François Hollande genoss zum selben Zeitpunkt 2012 noch den Rückhalt von 46 Prozent seiner Landsleute.

Schuld an dem Umfragetief sind handwerkliche Fehler Macrons und ein Regierungsstil, der selbst in den eigenen Reihen oft als autoritär empfunden wird. Kurz nach Amtsantritt folgte eine Reihe Pannen: Minister mussten wegen des Verdachts von Scheinbeschäftigung den Hut nehmen; einer der engsten Vertrauten Macrons legte wegen einer Finanzaffäre sein Ministeramt nieder.

Im Parlament hatten die Polit-Novizen der Regierungspartei "La Republique en Marche" (REM) mit den Abläufen der Gesetzgebungsmaschinerie zu kämpfen. Koordinationsmängel offenbarten sich zwischen Präsident Macron und seinem Premier Édouard Philippe bei der Verkündigung der Steuer- und Sparpläne: Mal ging es um Budget-Einschränkungen für die Regionalverwaltungen, dann um die Kürzung des Wohngeldes um fünf Euro. "Eine Riesenidiotie", so ein REM-Abgeordneter, "weil damit der Eindruck vermittelt wird, die sozial Schwachen würden geschröpft." Ein kapitaler Fehler war schließlich Macrons rüder Umgang mit Frankreichs Spitzenmilitärs.

Abgehobener Monarch oder Präsident fürs Volk?

Der autoritäre Führungsstil Macrons zeigt sich auch im Verhältnis zu Frankreichs Medien: Macron bestimmt Sprachregelungen und Pressekontakte seiner Minister und Abgeordneten. Der Präsident selbst gab seit dem 7. Mai nur zwei Zeitungsinterviews, das traditionelle TV-Gespräch zum Nationalfeiertag wurde gestrichen.

Stattdessen zeigte der Staatschef während der ersten hundert Tage eine Betriebsamkeit, die an die Hyperaktivität von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy erinnert: Elf Reisen in sechs Länder, der Empfang von 30 ausländische Würdenträgern im Élysée, dazu Händeschütteln mit Stars wie Bono oder Rihanna.

Diese präsidiale Rastlosigkeit hat Emmanuel Macron jedoch eher als abgehobenen Monarchen erscheinen lassen, denn als Staatschef mit dem Ohr an den Bedürfnissen der einfachen Menschen. Um den Ex-Banker als empathischen Mann darzustellen, wurde nun auch Gattin Brigitte Macron zur Image-Aufbesserung an die PR-Front geschickt.

In einem Interview mit dem Magazin "Elle", das am Freitag erscheint, verbreitet sie sorgfältig ausgewählte "Geständnisse" über ihr Leben als First Lady, Frankreichs Haute-Couture und natürlich den Gatten. Der Präsident erscheint in dem Gespräch als "außerordentlich", ein harter Arbeiter, altruistisch, als Mann von literarischem Talent. Sein einziger Fehler? "Dass er jünger ist als ich", kokettiert die First Lady.

Ob das "dahinplätschernde Gespräch, ein strikt kontrollierte Übung in Kommunikation", wie es die Tageszeitung "Le Parisien" nennt, genügen wird, um das politische Renommee Emmanuel Macrons aufzubessern, bleibt fraglich. Kurz nach den Ferien könnte das aufpolierte Image neue Kratzer erhalten, dann muss sich Macron mit den Gewerkschaften über die umstrittene Reform des Arbeitsrechts verhandeln. Die linke Opposition von "La France Insoumise" hat bereits erbitterten Widerstand angekündigt: "Das wird ein Orkan".