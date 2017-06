Vor EU-Gipfel Macron setzt auf Bündnis mit Deutschland

Der französische Präsident Emmanuel Macron steht vor seinem ersten EU-Gipfel - und hat im Vorfeld für ein enges Verhältnis zur deutschen Regierung geworben. "Ich wünschte mir, wir würden zum Geist der Kooperation zurückkehren, wie er einst zwischen François Mitterrand und Helmut Kohl herrschte", sagte der 39-Jährige etwa der "Süddeutschen Zeitung" und anderen europäischen Zeitungen.

Darin rief er Berlin dazu auf, gemeinsam eine "Allianz des Vertrauens" zu schmieden und eine Wiedergeburt der europäischen Idee anzustoßen. Sonst drohe der EU der Zerfall, warnte er. Gleichzeitig rügte Macron Polen und Ungarn indirekt: "Manche politische Führer aus Osteuropa" offenbarten eine zynische Herangehensweise gegenüber der EU. "Die dient ihnen dazu, Geld zu verteilen - ohne ihre Werte zu respektieren. Europa ist kein Supermarkt, Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft!", sagte er.

Bei dem zweitägigen EU-Gipfel werden vor allem Sicherheit und Verteidigung im Mittelpunkt stehen. Kanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs wollen nach den jüngsten Anschlägen in London, Paris und Brüssel den Kampf gegen Gewaltaufrufe im Internet verstärken. Macron und Merkel sollen zudem eine gemeinsame Linie zur Ukraine-Krise vortragen.

Nach Brüssel kommt wenige Tage nach dem Auftakt der Verhandlungen über den EU-Austritt auch die britische Premierministerin Theresa May. Sie will nach britischen Angaben ein Angebot zur Sicherung der Rechte der EU-Bürger in Großbritannien unterbreiten. Die übrigen 27 EU-Länder wollen aber auf dem Gipfel keine Brexit-Verhandlungen führen.

Fachleute werden Minister

Macron verteidigte in seinen Interviews die umstrittene Forderung nach einer Vertiefung der Euro-Zone, die er mit einem eigenen Budget und einer demokratisch kontrollierten Regierung ausstatten möchte. "Wir müssen eine Säule der Verantwortung und eine Säule der Solidarität bauen. Mein Gefühl ist, dass Deutschland sich dem nicht verweigert." Merkel hatte sich diese Woche offen für einen eigenen Finanzminister und ein Budget für die Euro-Zone gezeigt. Die Vergemeinschaftung von Risiken lehnte sie aber ab.

In den vergangenen Tagen musste sich Macron allerdings ohnehin eher der Innenpolitik widmen. Nach dem Ausscheiden mehrerer Minister ernannte er vergleichsweise unbekannte Fachleute zu Ministern. So hat etwa die Juristin Nicole Belloubet das frei gewordene Justizressort übernommen. Die Spitzenbeamtin und bisherige Bahnmanagerin Florence Parly wird neue französische Verteidigungsministerin. Damit ist die Regierungsumbildung abgeschlossen.