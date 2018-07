Prügelnder Leibwächter Innenminister macht Macrons Präsidialamt verantwortlich

Die Affäre um einen prügelnden Bodyguard von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bringt den Staatschef weiter in Bedrängnis: Bei einer Anhörung im Parlament sagte Innenminister Gérard Collomb, er habe zwar früh von Gewaltvorwürfen gegen Alexandre Benalla gewusst. Vertuschungsvorwürfe wies er aber von sich.

AP Innenminister Gérard Collomb bei der Anhörung

Die Verantwortung für mögliche Fehler gab er hingegen dem Präsidialamt und der Polizeiführung. "Es lag an ihnen, tätig zu werden", sagte Collomb während der Anhörung.

Die Zeitung "Le Monde" hatte vor einigen Tagen ein Video veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie Benalla und der ebenfalls beschuldigte Angestellte der Regierungspartei La République en Marche, Vincent Crase, bei einer Kundgebung in Paris am 1. Mai einen Demonstranten heftig angehen und schlagen. Benalla trug dabei einen Polizeihelm, obwohl er nicht Polizist ist.

AP/ Nicolas Lescaut Aufnahme einer Überwachungskamera - Alexandre Benalla ist rechts im Bild zu sehen.

Als er am 2. Mai erfahren habe, dass Macrons Büro Benalla bestrafen wolle, habe er sich "nicht weiter um das Thema gekümmert", sagte Collomb dem Ermittlungsausschuss der Nationalversammlung. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass man sich der Sache angemessen angenommen habe.

Zuvor hatte Macron selbst versucht, in der Benalla-Affäre in die Offensive zu gehen. Er versprach am Montagmorgen die Aufklärung der Angelegenheit. Der Präsident sei "extrem entschlossen", die Wahrheit ans Licht zu bringen, sagte sein Sprecher dem Radiosender RTL.

Sanktioniert wurde Benalla zwar vom Elysée - im Mai wurde er für zwei Wochen vom Dienst suspendiert und ermahnt. Doch schon am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, durfte Benalla wieder als Leibwächter an der Seite des Präsidenten auftreten. Erst nach der Veröffentlichung des Videos auf "Le Monde" wurde am Freitagmorgen Benallas Entlassung bekannt gegeben.

Am Sonntag dann leitete die Staatsanwaltschaft ein offizielles Ermittlungsverfahren gegen Benalla ein. Ihm wird Gewalt gegen einen Demonstranten vorgeworfen, die Opposition wirft der Regierung die Vertuschung des Vorfalls vor.

Weil der Vorfall regierungsintern lange bekannt war, die Staatsanwaltschaft zunächst jedoch nicht informiert wurde, steht die Regierung unter Druck (eine Analyse zu dem Skandal lesen Sie hier). Ob und wann Macron selbst über den Vorfall Bescheid wusste, ist bislang nicht ganz klar.

Neben Benalla und Crase stehen auch drei Polizisten im Fokus der Ermittlungen. Sie sollen Benalla Videomaterial von Überwachungskameras der Stadt Paris beschafft haben. Alle fünf Beschuldigten seien unter juristische Aufsicht gestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Video: Macron - Präsident ohne Rückhalt?