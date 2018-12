Offenbar Reisen mit Diplomatenpass Ministerium prüft rechtliche Schritte gegen Macrons Ex-Bodyguard

Das französische Außenministerium prüft rechtliche Schritte gegen den Ex-Bodyguard von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Alexandre Benalla soll auch nach Ende seiner Tätigkeit für den Élyséepalast seine diplomatischen Pässe benutzt haben.

Vorausgegangen war ein Bericht des investigativen Onlineportals "Mediapart", wonach Benalla in den vergangenen Monaten mit Diplomatenpass in verschiedene afrikanische Länder eingereist sein soll. Im September erklärte Benalla vor dem Senat, die Pässe in seinem Büro im Élyséepalast gelassen zu haben.

Im Sommer hatte die sogenannte Affäre Benalla für großen Wirbel in Frankreich gesorgt. Benalla war bei einer Demonstration am 1. Mai offiziell als Beobachter eines Polizeieinsatzes, ging dort aber gegen junge Menschen vor. Nach Medienenthüllungen im Juli musste er den Élyséepalast verlassen.

Reise in den Tschad warf Fragen auf

Eine Reise Benallas in den Tschad hatte Mitte der Woche bereits Fragen aufgeworfen. Benalla war Anfang Dezember kurz vor einem Staatsbesuch Macrons in das afrikanische Land gereist. Dort soll er Berichten zufolge auch Tschads Präsidenten Idriss Déby getroffen haben.

Der Élyséepalast erklärte: "Was auch immer Herr Benalla unternimmt, er ist kein offizieller oder inoffizieller Abgesandter des Präsidenten. Wenn er sich als solcher darstellt, liegt er falsch." Benalla bestritt, sich während seiner Reise auf eine solche Funktion berufen zu haben. Er sei dort aus beruflichen Gründen gewesen.